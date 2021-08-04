Şarkıcı Nurdan Kızılaslan'dan hayranı Murat Tokaç ile düet

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 12:33

Şarkıcı Nurdan Kızılaslan yaptığı açıklamada, uzun zamandır beni sosyal medyadan takip eden hayranım Murat Tokaç, bana yine sosyal medya üzerinden ulaşarak size bir şiir yazdım bunu şarkı haline getirerek birlikte seslendirebilir miyiz dedi. O sıralar bende yurtdışında idim dönünce tekrar bana ulaştı.

"ÇOK HOŞUMA GİTTİ"



Yine teklif edince o sırada şiirin bestesini bir arkadaşına yaptırmış dinleyince hoşuma gitti ve sonrasında bir araya gelip stüdyoya girdik okudum çok hoşuma gitti. Ortaya güzel bir şarkı çıktı.

"KLİBİ ÇOK DEĞİŞİK"



Daha sonra bu güzel şarkıyı kliplendirmek istedik. Muğla’nın güzel ortamında Marmaris, Selimiye ve Akyaka’da çektik. Klibi çok değişik, güzel bir klip çıktı ortaya...