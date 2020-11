Sean Connery'nin ölüm nedeni belli oldu

30 Kasım 2020 Pazartesi, 09:18

Efsanevi aktör Sean Connery 31 Ekim'de 90 yaşında hayata veda etmişti. İkonik James Bond karakterini beyazperdede ilk canlandıran oyuncu olarak sinema tarihine geçen Connery'nin ölüm nedeni açıklandı.

Otopsi raporuna göre, uykusunda hayatını kaybeden İskoç aktörün ölüm nedeni zatürre, kalp yetmezliği ve ileri yaş olarak kayda geçti. Connery'nin özellikle zatürreye bağlı solunum yetmezliğinden ve inme riskinin artmasına, kalp yetmezliğine ve diğer komplikasyonlara neden olabilecek kalp ritim bozukluğundan öldüğü bildirildi.

Connery'nin eşi Micheline Roquebrune ve oğulları Jason ile Stephane, ünlü aktörün Bahamalar'daki evinde ölümünün ardından, "Ailesi yanındayken uykusunda huzur içinde hayatını kaybetti" açıklamasını yapmıştı.

İlk kez 1954 yılında Lilacs in the Spring filmiyle oyunculuğa adım atan Oscar ve Altın Küre ödüllü ünlü aktör, 1962 yılında rol aldığı Dr. No adlı ilk James Bond filminde rol almasının ardından The Untouchables, The Rock ve Murder on the Orient Express filmleriyle kariyerini ilerletti.

Dr. No'nun yanı sıra Connery, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice, Diamonds are Forever ve Never Say Never Again adlı altı Bond filminde daha rol aldı.

Connery'nin diğer ünlü filmleri arasında Indiana Jones and the Last Crusade, The Hunt for Red October, The Wind and the Lion, The Man Who Would Be King ve Finding Forrester yer alıyor.

Ünlü aktör, 1987 yapımı The Untouchables filmindeki Brian de Palma rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazandı.

1999 yılında New Woman dergisinin anketine göre 'yüzyılın en seksi erkeği' seçilen Connery'ye bir yıl sonra Kraliçe Elizabeth tarafından 'sir' unvanı verildi.

Connery ilk evliliğini 1962 ile 1973 arasında Diane Cilento ile yaptı. 1975 yılından bu yana da Micheline Roquebrune ile evliydi. Sean Connery'nin Diane Cilento ile evliliğinden Jason Connery adında bir oğlu bulunuyor. 57 yaşındaki Jason Connery, oyuncu ve yönetmen. Connery ile Roquebrune’nin evliliğinden hiç çocukları olmadı. Roquebrune’nin de ilk evliliğinden üç çocuğu var.

Kaynak: NTV