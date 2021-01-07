ABD Kongresi, Biden’ın başkanlığını tescilledi

07 Ocak 2021 Perşembe, 11:42

ABD Kongresi'nin Trump destekçileri tarafından saldırıya uğramasının ardından, Biden'ın başkanlığı için yapılan tescil oturumuna devam edildi. Kongre, Seçiciler Kurulu'nda 270 oyu geçerek Biden'ın başkanlığını resmi olarak onayladı.

Donald Trump ise yaptığı açıklamada 'görevi 20 Ocak'ta sorunsuz devredeceğini' belirtti.

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