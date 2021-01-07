ABD Kongresi, Biden’ın başkanlığını tescilledi

ABD Kongresi, dün yaşanan saldırının ardından Joe Biden’ın başkanlığını tescilledi. Seçiciler Kurulu’nun oy sayısı 270’i geçti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2021 Perşembe, 11:42
ABD Kongresi, Biden’ın başkanlığını tescilledi
Abone Ol google-news

ABD Kongresi'nin Trump destekçileri tarafından saldırıya uğramasının ardından, Biden'ın başkanlığı için yapılan tescil oturumuna devam edildi. Kongre, Seçiciler Kurulu'nda 270 oyu geçerek Biden'ın başkanlığını resmi olarak onayladı.

Donald Trump ise yaptığı açıklamada 'görevi 20 Ocak'ta sorunsuz devredeceğini' belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler