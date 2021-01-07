ABD Kongresi, Biden’ın başkanlığını tescilledi
ABD Kongresi, dün yaşanan saldırının ardından Joe Biden’ın başkanlığını tescilledi. Seçiciler Kurulu’nun oy sayısı 270’i geçti.
ABD Kongresi'nin Trump destekçileri tarafından saldırıya uğramasının ardından, Biden'ın başkanlığı için yapılan tescil oturumuna devam edildi. Kongre, Seçiciler Kurulu'nda 270 oyu geçerek Biden'ın başkanlığını resmi olarak onayladı.
Donald Trump ise yaptığı açıklamada 'görevi 20 Ocak'ta sorunsuz devredeceğini' belirtti.
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