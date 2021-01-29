Selçuk Özdağ: "İsim ve bağlantılar belli oldu, birileri utanacak mı?"
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,15 Ocak günün evinin önünde saldırıya uğramasının ardından gözaltına alınan 7 kişiden 5'inin tutuklandığını, 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirterek, "Bu kişilerin isim v bağlantıları belli oldu. Birileri utanacak mı acaba? Arkası yarın" ifadelerini kullandı.
Özdağ, dün gece sosyal medya hesabı üzerinden kendisine yönelik düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırının kendisine ve siyaset kurumuna yapıldığını işaret eden Özdağ, "15 Ocak günü şahsıma dolayısıyla siyaset kurumuna alçakça, kalleşçe, korkakça yapılan silahlı sopalı saldırı sonrası 7 kişiden 5 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Bu kişilerin isim ve bağlantıları belli oldu. Birileri utanacak mı acaba? Arkası yarın" ifadelerini kullandı.
15 Ocak günü şahsıma dolayısıyla siyaset kurumuna alçakça,kalleşçe,korkakça yapılan silahlı sopalı saldırı sonrası 7 kişiden 5 kişi tutuklandı,2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Bu kişilerin isim v bağlantıları belli oldu.Birileri utanacak mı acaba?Arkası yarın.— Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 28, 2021
NE OLMUŞTU?
Özdağ, 15 Ocak günü, Cuma namazına gitmek üzere evinden ayrıldığı sırada saldırıya uğramıştı. Hastanede tedavi altına alınan Özdağ'ı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özdağ'ın kafasına 18 dikiş atıldığını duyurmuştu. Saldırıya ilişkin AKP ve MHP'den uzun süre açıklama gelmemesi başta Gelecek Partisi olmak üzere CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi gibi siyasi partiler tarafından eleştirilmişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü partisinin grup toplantısında saldırıya ilişkin, "Sicili kabarık bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip 'Bana saldırdılar' çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır" açıklamasını yapmıştı.
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