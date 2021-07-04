AKP'li Selmanoğlu'ndan "Zam(ansız)!" isyanı: "Bakarsınız bize oy verecek seçmen kalmıştır"

04 Temmuz 2021 Pazar, 15:03

AKP'nin sosyal medyada önde gelen savunucularından olan ve lüks otomobil tutkusuyla bilinen Tuğrul Selmanoğlu, son dönemde peş peşe gelen zamların ardından iktidara yönelik tepkiler artınca konuyla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Tuğrul Selmanoğlu, iktidara yakın Diriliş Postası'ndaki "Zam(ansız)!" başlıklı yazısında, yurtttaşların yaşadığı açlık ve yoksulluk sorunuyla ilgili AKP'ye seslendi. AKP idarecilerini kendilerini asgari ücretle geçinen üç çocuklu bir babanın yerine koymaya çağıran Selmanoğlu, "Siz bir ay böyle yaşasanız, sosyal medyaya girer devlete de hükümete de AK Parti’ye de veryansın edersiniz diyeceğim ama, telefonunuz da internetiniz de olmayacağı için hiçbir şey yapamazsınız..." dedi.

Selmanoğlu'nun yazısında ilgili bölüm şöyle:

"Ey AK Partili idareciler!

Üç çocuğu olup da tek başına asgari ücretle çalışan bir babanın yerine koyun kendinizi.

Ay sonunda hesabınıza 2 bin 825 TL 90 kuruş para geliyor. Bu paradan 1000 TL kira, 200 lira elektrik, 250 lira doğalgaz ücreti ödeyeceksiniz.

Çocuklar okula yürüyerek gideceği için servis ücretine falan gerek yok, interneti zaten kullanmanıza gerek yok birsürü gereksiz bilgi, o masrafınızda olmayacak. Eşiniz çamaşırı derede yeşil sabunla yıkadığı için deterjan masrafı da yok. Arabanız olmadığı için benzindir, yağdır onlara da gerek yok. Cep telefonunu kullanmadığınız için o masraftan da yırttınız, 6 aylık oğlunuza doğar doğmaz tuvaletini haber vermeyi öğrettiğiniz için bez masrafı falan da yok...

Geriye kalan para bin 375 lira 90 kuruş.

Sizin eşinizin ve çocuklarınızın bir ayda yiyeceği 90 öğün için öğün başı 15 lira 28 kuruş, yani kişi ve öğün başı 3 lira 82 kuruş.

Vallahi abiler...

Siz bir ay böyle yaşasanız, sosyal medyaya girer devlete de hükümete de AK Parti’ye de veryansın edersiniz diyeceğim ama, telefonunuz da internetiniz de olmayacağı için hiçbir şey yapamazsınız...

Önünüze sandığın konulacağı günü beklersiniz...

Ülkemiz zor günlerden geçiyor, ekonomimiz Gezi’den bu yana üzerimize oynanan oyunların bedelini ödüyor, üstüne üstlük bir de pandemi süreci vurdu, bunların hepsi doğru. Ama vatandaşın çektiği sıkıntılar da yalan değil..."

SOSYAL MEDYADAN DA SÜRDÜRDÜ

Selmanoğlu, zamlarla ilgili olarak Twitter hesabından da çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Selmanoğlu, "Elektrik ve doğalgaz ve LPG'ye zam yapan abiler... Suyu ve ekmeği unutmayın. Onlara da zam yapın... Hatta havayı da ücrete bağlayın, bakarsınız hala 2023'de bize oy vermeyi düşünen seçmen kalmıştır, onları da itelim CHP'nin kucağına." dedi.

Selmanoğlu, bu paylaşımı sonrası kendisine "AKP'ye ihanet etmek"le itham eden takipçilerine de şöyle seslendi:

"Yapılan zamları eleştirdiğim için bana ihanet imasında bulunan klavye kahramanlarına sesleniyorum :

Size tevazu göstermeyeceğim oğlum...

Benim Davamızı, Devletimizi, Cumhurbaşkanımızı savunduğum yerlerde siz tankla bile gezmeye cesaret edemezsiniz... Hadi oradan!"



