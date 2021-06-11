Şenol Güneş, İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçından önce açıklamalarda bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş, "Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Bugün başlayacağız. Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Bizim için ilk engel. Açılış maçı olması ayrı bir heyecan katıyor." dedi.
Deneyimli teknik adam, "Taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor. Sportif başarıyı tabii ki bekliyoruz ama iyi bir imajla, ülkemizin tanıtımını iyi yaparak fair - play içinde oynamak istiyoruz.'' diye ekledi.
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