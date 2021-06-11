11 Haziran 2021 Cuma, 21:15

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, "Uzun zamandır bu maçı bekliyorduk. Bugün başlayacağız. Güzel bir başlangıç olsun, devamı gelsin. Güzel bir yolculuğa çıkıyoruz. Bizim için ilk engel. Açılış maçı olması ayrı bir heyecan katıyor." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Taraftarın sesini duymak ve Türk taraftarları görmek bizi mutlu ediyor. Sportif başarıyı tabii ki bekliyoruz ama iyi bir imajla, ülkemizin tanıtımını iyi yaparak fair - play içinde oynamak istiyoruz.'' diye ekledi.