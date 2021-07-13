Şiirlerin efendisi: Ece Ayhan ölüm yıl dönümünde anılıyor

13 Temmuz 2021 Salı, 09:36

"Kınar Hanım'ın Denizleri" ve "Bakışsız Bir Kedi Kara" gibi şiir kitaplarına imza atan "ikinci yeni şiir" akımın öncülerinden şair Ece Ayhan, ölümünün 19. yılında anılıyor.

Ayşe Çağlar ile Behzat Çağlar'ın ikinci çocuğu Ece Ayhan Çağlar, 10 Eylül 1931'de babasının görevi nedeniyle yaşadığı Muğla'nın Datça ilçesinde dünyaya geldi. Babası Behzat Çağlar, 1933'te işinden istifa ederek ailesiyle Çanakkale’ye yerleşti.

Usta şair, 1938’de Eceabat İlkokulu'na, 1939'da Çanakkale İstiklal İlkokulu'na gitti.

Ailesi 1940'ın sonlarında İstanbul’a yerleşen Ayhan, Cemal Süreya ile yaptığı bir söyleşide, annesi, babası ve ablası İffet ile 9 yaşında kısa pantolonlu bir çocukken Çanakkale’den İstanbul'a geldiklerini, orta ikinci sınıftan itibaren şiirlerini gittikleri her yere götürdükleri açılır kapanır hafif masada yazdığını ifade etmişti.

İstanbul'da, 1941'de Karagümrük Hırka-i Şerif İlkokulu'na devam eden Ayhan'ın anne ve babası aynı yıl boşandı. Ablası ve annesi ile bir müddet ciddi yoksulluk çeken şairin hayatı, üvey babasından sonra daha da zorlaştı.

Ayhan, Zeyrek Ortaokulu'nda okurken, müzik öğretmeni Demirhan Altuğ aracılığıyla müziğe ilgi duymaya başladı.

İLK ŞİİRİ ÜNİVERSİTEDEYKEN YAYIMLANDI

Liseyi, sonradan Beyoğlu Lisesi ve İstanbul Atatürk Erkek Lisesi adlarını alan Taksim Erkek Lisesi’nde okuyan şair, 1953'te girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 1959'da bitirdi. Ayhan, aynı yıl İstanbul maiyet memurluğunda başladığı stajını ve kaymakamlık kursunu tamamladı.

Şairin, ilk şiiri 1954'te Türk Dili Dergisi'nde yayımlanırken, ilk şiir kitabı "Kınar Hanımın Denizleri" 1959'da okuyucuyla buluştu.

Deniz Hafize Hanım ile 1962'de evlenen ve kaymakam olarak atandığı Sivas Gürün'de göreve başlayan Ayhan, 1963'te Çorum Alaca'da kaymakamlık ve belediye başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıl tek çocuğu olan Ege dünyaya geldi.

Ece Ayhan, 1964'te Tuzla Piyade Okulu'nda yedek subay öğrenci olarak başladığı askerlik hizmetini tamamladı ve 1965'te Denizli Çardak'ta kaymakamlığa atandı.

Devlet memurluğu görevinden 1967'de ayrılarak, "soluk alıp verdiğini gerçekten duyduğum tek kent" dediği İstanbul'a yerleşen Ayhan, eşini 1968’de kanserden kaybetti ve bir daha evlenmedi.

BEYİN TÜMÖRÜ TEDAVİSİ GÖRDÜ

Ayhan, İstanbul'da çevirmenlik, redaktörlük, dergi yöneticiliği ve müdürlüğü gibi işler yaparken, 1974’te beyninde oluşan tümör dolayısıyla sağ kulağında işitme, sağ gözünde de kısmi görme kaybı yaşadı. Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in sağladığı imkanla İsviçre’ye gönderilen şair, 3 yıl tedavi gördü.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil tarafından tümör alınsa da o zamana dek organlarda oluşturduğu tahribat, şairin zor günlerini başlattı.

Ece Ayhan, 1977’de Çanakkale’ye yerleşti. Sonrasında verem olan ve İstanbul'da Heybeliada Sanatoryumu'na alınan şair, bacaklarının felç olması nedeniyle de Çapa Tıp Fakültesi’ne yatırıldı. Uzun tedaviler sonucunda bacakları kurtarılan şair, bir süre İstanbul Maltepe ve Acıbadem huzurevlerinde kaldı.

Arkadaşlarından Enis Batur’un yöneticilik yaptığı Yapı Kredi Yayıncılık'ın, eserlerine telif ödenmesiyle maddi rahatlama yaşayan şair, 2001’de yeniden Çanakkale'ye döndü. Bir müddet sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Huzurevi’ne yerleşen Ayhan, 12 Temmuz 2002'de kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Cenazesi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Yalova Köyü'ne defnedildi.

''Bakışsız Bir Kedi Kara '', ''Zambaklı Padişah'', ''Devlet ve Tabiat'' ve ''Yort Savul'' gibi önemli eserlerin sahibi de olan Ayhan, Türk edebiyatında ''ikinci yeni akımının'' en etkili şairi olarak kabul ediliyor.

Ece Ayhan'ın şiir kitaplarından bazıları şöyle:

"Kınar Hanım'ın Denizleri" (1959), "Bakışsız Bir Kedi Kara" (1965), "Ortodoksluklar" (1968), "Devlet ve Tabiat" (1973), "Yort Savul" (1977), "Zambaklı Padişah" (1981), "Çok Eski Adıyladır" (1982) Sivil Şiirler (1993), Bütün Yort Savul'lar! (1994)

Şair ayrıca, "Seçilmiş Hikayeler" (1947-1957), "Yenilik" (1952-1957) ve "Dost" (1957-1973) adlı öykü kitaplarını da kaleme aldı.