Silahıyla rastgele ateş açmıştı! AKP'li yöneticiyle ilgili karar
AKP Aydın Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran'ın trafikte tabancayla etrafa rastgele ateş açmasının yankıları sürerken istifasının istendiği ve görevden alındığı belirtildi.
AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanlığı Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran'ın, trafikte seyir halindeyken otomobilinin camından tabancayla rastgele ateş açtığı görüntüler tepki çekmişti. Başaran'ın sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ilgili soruşturma başlatıldı.
AKP Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, "Olayı duyar duymaz partiden ve görevinden istifasını gece yarısı aldık. Gereken yapıldı. Böyle bir şeyi kabul edemeyiz" açıklaması yaptı.
NE OLMUŞTU?
AKP Aydın İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, Ekonomi ve Mali İdari İşler Başkanı Cemal Başaran, otomobiliyle seyir halindeyken sol eline aldığı kurusıkı tabancayla havaya rastgele ateş açtı.
Otomobilin sağ ön koltuğunda oturan kişi de o anları cep telefonuyla görüntüledi. Başaran, bir düğünden dönerken çekildiği ileri sürülen görüntüleri, dün gece Twitter hesabından paylaştı.
Görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Çine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı Başaran, tepkiler üzerine paylaşımını kaldırdı.
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