Sınırdan geçmeye çalışan 5 PKK'li yakalandı

01 Mart 2021 Pazartesi, 11:54

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.