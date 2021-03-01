Sınırdan geçmeye çalışan 5 PKK'li yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, yasadışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalanırken, 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
01 Mart 2021 Pazartesi, 11:54
Sınırdan geçmeye çalışan 5 PKK'li yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Mardin/Kızıltepe hudut hatlarında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin terör örgütü PKK mensubu olduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.


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