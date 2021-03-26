Şişli'de gece 03.00'te baskın: İçeriden 30 kişi çıktı

İstanbul Şişli'de kapalı olması gereken saatlerde açık olan restorana baskın düzenlendi. Restoranda bulunan 30 kişiye 104 bin lira para cezası kesildi.

DHA
26 Mart 2021 Cuma, 11:41
Şişli'de gece 03.00'te baskın: İçeriden 30 kişi çıktı
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Şişli Merkez Mahallesi Silahşör Caddesi üzerinde bulunan restorana polis gece 03.00 sıralarında baskın düzenledi. Kapalı olması gereken saatte açık olan restoranda servis yapıldığı ve içeride 30 olduğu görüldü.


Denetimlerde mekânın kepenklerinin kapalı olduğu ancak restorana başka bir kapıdan giriş çıkış yapıldığı, içerde servis yapıldığı tespit edildi.

Ekiplerin mekâna yaptığı baskında içeride bulunan 30 kişi olduğu belirlendi.

İçeride bulunan 30 kişiye 1593 sayılı Umumu Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefetten 104 bin 70 lira para cezası kesildi. İşyeri Şişli İlçe Zabıta ekiplerince mühürlendi.



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