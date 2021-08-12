Sivas Pazarcılar Odası Başkanı, işe alımlar için AKP İl Başkanı'na gönderdiği CV'leri canlı yayında anlattı

12 Ağustos 2021 Perşembe, 19:45

Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, AKP Sivas İl Başkanı Hakan Aksu’ya işe alım için 100 kadar CV gönderdiğini söyledi. Argın, “İl Başkanına attığım mesajlara baktım, hep CV’ler atmışım. En az yüz tane. Yarısından çoğunun işini hallediyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar yerleştirmeye çalışıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Devlet işine de soktuk, özel sektöre de soktuk” dedi.





Sivas Pazarcılar Odası Başkanı Adem Argın, Vizyon58 TV'de dün akşam Metin Kabakçı'nın sunduğu programa konuk oldu. Oda faaliyetlerini anlatırken, bu dönemde işe alımlar konusunda da işsizlere yardımcı olduklarını anlatan Argın, kimlere nasıl aracı olduğunu, kimden yardım istediğini ve kaç kişiyi işe aldırdığını açıkladı.

Argın, yaklaşık yüz kişi için AKP Sivas İl Başkanı Hakan Aksu'yu aracılık yaptığını devlet ve özel sektörde işe girmelerini sağladığını şöyle anlattı:

"DEVLET İŞİNE DE SOKTUK"



“Kimisi infaz koruma memurluğuna, kimisi güvenliğe, kimisi başka bir yerlere müracaatlarda bulunuyor. Biz de siyasilerle ilişkilerimizi iyi tutuyoruz, yakın tutuyoruz. Siyasilere ricada bulunuyoruz. İl başkanına mesajlar atmışım. Baktım ki hep böyle CV’ler atmışım. En az yüz tane. Yarısından çoğunun işini hallediyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar yerleştirmeye çalışıyoruz, mücadelemizi veriyoruz. Çok insana yardımcı olduk. Devlet işine de soktuk, özel sektöre de soktuk. Arkadaşlarımıza maddi manevi her türlü yardımda bulunuyoruz.”