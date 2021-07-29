Son dakika: İstanbul için kritik açıklama
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un aşı tablosunun turuncudan, sarıya döndüğünü açıkladı. Yerlikaya, birinci doz aşılamada yüzde 65'in geçildiğini belirtti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, İstanbul'daki aşılamada son durumu paylaştı. Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Bugün saat 12.30 itibarıyla, İstanbul'umuzda 1.doz aşıda %65'i geçtik. Böylece aşı tablomuzun rengi turuncudan sarı renge döndü. Şimdi Hedefimiz %75'i geçerek MAVİ renk olmak. Bu konuda her zaman yaptığımız desteğe teşekkür ediyoruz." ifadeleri yer aldı.
? Bugün saat 12.30 itibarıyla,#İstanbul’umuzda— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 29, 2021
1.doz aşıda %6??5??’i geçtik????????
Böylece #aşı tablomuzun rengi
SARI oldu??
Şimdi ??Hedefimiz %7??5??’i geçerek MAVİ renk olmak??#AşınıOlGüvendeOl #Covid19 pic.twitter.com/HlZjzodg4c
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