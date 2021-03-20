Son dakika... İYİ Parti olağanüstü toplanıyor

20 Mart 2021 Cumartesi, 12:32

İYİ Parti olağanüstü toplanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, Başkanlık Divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.

Akşener'in çağrısı üzerine saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantı çevrim içi yapılacak.