Son dakika... İYİ Parti olağanüstü toplanıyor
İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirecek. Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında saat 19.00'da yapılacak toplantıda, Merkez Bankası'ndaki görevden alma ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararı değerlendirilecek.
İYİ Parti olağanüstü toplanıyor.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Meral Akşener, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, Başkanlık Divanı üyelerini ve milletvekillerini olağanüstü toplantıya çağırdı.
Akşener'in çağrısı üzerine saat 19.00'da gerçekleştirilecek toplantı çevrim içi yapılacak.
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