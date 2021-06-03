Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü

03 Haziran 2021 Perşembe, 18:05

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta bin 219 oldu, 8 bin 540 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

TEST SAYISI DÜŞTÜ

Sağlık Bakanlığı'nın 2 Haziran verilerine göre, 224 bin 150 test yapılırken semptom gösteren 586 hastayla birlikte 7 bin 181 yeni vaka tespit edilmişti. 112 kişi hayatını kaybederken 7 bin 372 kişi de sağlığına kavuşmuştu.



Türkiye'nin 3 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: