Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 3 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosunu paylaştı: Test sayısı düştü
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 3 Haziran 2021 son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta bin 219 oldu, 8 bin 540 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.
TEST SAYISI DÜŞTÜ
Sağlık Bakanlığı'nın 2 Haziran verilerine göre, 224 bin 150 test yapılırken semptom gösteren 586 hastayla birlikte 7 bin 181 yeni vaka tespit edilmişti. 112 kişi hayatını kaybederken 7 bin 372 kişi de sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 3 Haziran 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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