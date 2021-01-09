Sopayla köpeklerini döven kadına, 'mala zarar verme' suçundan işlem yapıldı
Antalya’da biri tasmalı iki köpeğini eline aldığı sopayla döven kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. T.S. hakkında mala zarar verme suçundan adli işlem başlatıldı.
Olay, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Güzebağ Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında bir kadın önce birlikte yürüdüğü biri tasmalı iki köpeğini defalarca sopayla vurarak dövdü.
Kadının köpeklere sopayla eziyet ettiği anlar bir apartman dairesinden çekilen görüntüler ile ortaya çıktı.
Görüntülerde kadın, tasmalı olan köpeğini sürükleyerek uzaklaştırıp diğer köpeğe doğru gitti. Tasmasız olan köpeğine elindeki sopayla vuran kadın, ardından diğer köpeğe yönelip ona da vurmaya başladı. Çevrede yaşayan yurttaşlar görüntülerdeki kadının her gün köpeklere şiddet uyguladığını ileri sürerek "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı şiddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz yardım edin" dedi.
'MALA ZARAR VERME' SUÇUNDAN İŞLEM YAPILDI
Görüntüler yayınlanmasının ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğine bağlı ekipler harekete geçti. Adres bilgisine ulaşan ekipler, kadının T. S. (51) olduğunu tespit etti. T.S. polise verdiği ifadesinde hayvan sever olduğunu ve olay günü gezdirmeye çıkardığı köpeklerinin kedilere saldırdığını iddia etti. T.S. hakkında mala zarar verme suçundan adli işlem başlatıldı.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması
Video Haberler
- İstanbul'da tencere tavalı Melih Bulu protestosu
- Tarihi Aya Yani Kilisesi definecilerin hedefi oldu
- 'Bu hastalığın benzerliği Covid-19'la karıştırılabilir'
- Ayıptır, günahtır! Makamının farkına var artık
- Boğaziçili öğrencilerden Erdoğan'a videolu yanıt
- AKP'li vekilin zor anları: Ben nasıl kurtaracağım şimdi?
- Cezaevinde kol kırma anı güvenlik kamerasına yansıdı
- Suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı
- Kaybolan oğluna sesini duyurmaya çalışan annenin feryadı
- 'Erdoğan bu kongrede parti başkanlığını bırakacak'
En Çok Okunan Haberler
- Temel Karamollaoğlu’ndan 'ittifak' açıklaması
- Melih Bulu'nun okul yıllığı ortaya çıktı
- Meral Akşener eşiyle ilgili az bilinen gerçeği anlattı
- Soylu'dan Kaftancıoğlu'na ağır hakaret! Yanıt gecikmedi
- Erdoğan Asiltürk ile görüştü, Turan değişti
- İBB, AKP ve MHP'nin 'Halk Ekmek' engelini böyle aştı
- ‘AKP’nin yaptığı silahsız iç savaştır!’
- Melek İpek hakkında karar
- Boğaziçili öğrencilerden, Melih Bulu’ya ‘Yuh Yuh’ klibi
- Erdoğan'dan yeni 'Boğaziçi' açıklaması