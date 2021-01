'Sözde Cumhurbaşkanı' tartışması: '1 Paralık dava açacağım'

12 Ocak 2021 Salı, 12:08

"Sözde Cumhurbaşkanı" tartışmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi toplantısı açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesini kullanmış, bu ifadeler AKP ve Erdoğan tarafından eleştirilmişti. Eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Milleti açlığa, fukaralığa mahkum eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum ve demeye de devam edeceğim!. Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye bana 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Teşekkür ederim 1 milyon liralık dava açtığı için. Ben 1 paralık tazminat davası açıyorum. Değeri bu çünkü" şeklinde konuştu.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, kendisine yönelik sarf ettiği 'sözde Cumhurbaşkanı' sözleri nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

"DEVLETİ ÇÜRÜTMEYE BAŞLADILAR"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kısır tartışmaların ülkeye hiçbir şey kazandırmayacağını herkesin çok iyi bilmesi lazım.

İktidarın bize teşekkür etmesi lazım. 'Çözümü de ürettin teşekkür ederim' demesi lazım. Saray'ın gündemi ile gerçek gündem birbirinden farklı!

Sorunlarımız var. Siyaset kurumunun temel görevi sorunları tespit etmek ve çözüm üretmektir.

Türkiye'de derin bir yarılma var. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan oturup tartışalım. İşsizliği, yoksulluğu çözeceksen oturup konuşalım. Yapay gündemler ayrı, gerçek gündemler ayrı!

Beylerin görmediği, bilmediği sorunlarla ilgileniyoruz. Taşeron işçilerin sorunlarını, apartman görevlilerinin sorunlarını dile getiren biziz. Saray iktidarının bize oturup teşekkür etmesi lazım.

Taşeron işçilerin, evlere temizliğe giden kadınların sorunlarını dile getiren kim? Biziz. Üniversite öğrencilerinin, işsizlerin sorununu dile getiren kim? Biziz. Esnafın, kahvecinin, kasabın sorunlarını dile getiren kim? Biziz.

Bütün milletvekillerinin parti ayrımı yapmaksızın Türkiye'nin sorunlarına kilitlenmeleri gerekir. Bunların yatacak yeri yok, sefaletten de açlıktan da bunlar sorumlular.

Devleti çürütmeye başladılar. Liyakat sistemini yok ettiğinizde devlet çürümeye başlar.

"AKP VE MHP'YE OY VEREN VATANDAŞLARIMA SESLENİYORUM"

Bir çiftçiyi düşünün. Boğazından kesiyor oğlunu, kızını üniversiteye gönderiyor. O çocuk bitiriyor üniversiteyi. Şimdi işsiz. O annenin babanın dramını bunlar bilmezler!

İktidar sahipleri Türkiye gerçekliğinden kopmuş durumdalar. Türkiye gerçekliğinde açlık var açlık! Marketlerin önünde, atılacak meyve sebzeleri toplamak için insanlar sırada bekliyor. Bu memlekette açlık yaşanıyor.

TÜİK açıklama yapmış, 2021 yılında işsizliğin azaldığını söylüyor. Tam komedi... Yahu siz gerçekleri görmüyor musunuz? Milyonların açlığını, sefaletini görmüyor musunuz? Her yaştan, her eğitim düzeyinden on binlerce işsiz var.

Hangi Ak Parti Milletvekili çıkıp da TBMM'de esnafın sorunlarını anlattı? Ak Parti’ye, MHP'ye oy veren vatandaşlarıma sesleniyorum; gün beraber düşünme, dertleri birlikte çözme günüdür. Çöpten yiyecek toplayan kadın bizim vatandaşımız, bizim kardeşimiz.

ERDOĞAN'A AÇIK ÇAĞRI

Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan otur tartışalım. İşsizliği, yoksulluğu çözeceksen oturup konuşalım. Yapay gündemler ayrı gerçek gündemler ayrı.

18 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasını yaptılar. Satmadıkları şey kalmadı. Nereye gitti bu paralar? Bu sorunun cevabını Erdoğan senden bekliyorum!

83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum ettiler. Para faizcilere gitti. 18 yıldır ekonomiyi faiz ve döviz ekseninde yönetiyorlar. 5'li çete dünyanın en büyük ihalelerini aldı. Sizin yatacak yeriniz var mı? Sizde ahlak var mı, vicdan var mı?

Otoyol,havaalanı yaptık diyorlar. Hayır, onları başkaları yaptı, sen de kefil oldun. Vergi verenlerin torunlarını borçlandırdın. Sen ne yaptın arkadaş? Bana de ki Kars'ta,Bitlis'te,Kırşehir'de,Çankırı'da şu fabrikayı kurdum. Tek bir fabrika bile kurmadı.

"CHP İSTANBUL İL BAŞKANI İLE UĞRAŞACAĞINA İŞSİZLİK SORUNUYLA UĞRAŞSANA"

Atık soğanlardan, çürüklerden acaba bir iki tane bulabilir miyim diye, kadınlar evlerine mutfak malzemesi çıkarmaya çalışıyorlar. Bu gerçek gündem iktidarın gündemi midir? Saray’ın gündemi bununla ilgili midir?

Gerçek gündem gazetenin manşetinde; ‘Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana!’ Bu tablo doğru mu? Doğru. Türkiye’de mi? Türkiye’de. Tarih doğru mu? Doğru. Fotoğraf doğru mu? Doğru. 21. yüzyılın Türkiye’sinde çekildi.

Sen CHP İstanbul İl Başkanı ile uğraşacağına işsizlik sorunuyla uğraşsana. Sen benimle uğraşacağına çöpten yiyecek toplayan kadınların sorunu nasıl çözülür diye uğraşsana. Bakıyor bütün çocuklarının hepsinin işi gücü iyi.

"SÖZDE CUMHURBAŞKANI DEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Memleketin sorunlarını Millet İttifakı olarak biz çözeceğiz. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış, Bremen Mızıkacıları gibi Meclis Başkanı’ndan tutun da herkes saldırıyor.

Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz derdindeler. Milleti açlığa, fukuralığa mahkum eden sensin, o yüzden ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum ve demeye de devam edeceğim!.

Sözde Cumhurbaşkanı dedim diye bana 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Teşekkür ederim 1 milyon liralık dava açtığı için. Ben 1 paralık tazminat davası açıyorum. Değeri bu çünkü.

Seçim kişiyi cumhurbaşkanı yapmaz bu gerçeğin bilinmesi lazım.Cumhurbaşkanı olması için TBMM'de Anayasa'nın 103.maddesinde yer alan yemini okuması lazım.Yemin edeceksin o yemine sadık kaldığın sürece 83 milyonun cumhurbaşkanısın kimse buna itiraz edemez. Milletin iradesine her zaman, her ortamda saygı duyulur. Milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım. Karşılıklı olmazsa saygı olmaz. Kişi seçime girdi, seçimi kazandı, yemin metnini okudu ve cumhurbaşkanı oldu itiraz eden oldu mu? Hayır.”

9 MADDE SIRALADI 1- Türkiye'nin şan ve şerefini korumak. Süleyman Şah Türbesi’ni kim kaçırdı? Kim kendi toprağından kaçtı ve terör örgütüne teslim etti? Bunu teslim eden adamın Türkiye'nin şan ve şerefini koruduğunu düşünüyor musunuz? Hani sen yemin etmiştin? Aptal olma diye Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor aslında. Ben buna sözde demeyeyim ne diyeyim? Aslında daha ağırını hak ediyor! 2- Cumhurbaşkanı temsil ettiği ülkenin bayrağının şanını şerefini korur. Herkese eşit mesafededir. Trump kendisine 'aptal olma' diyor. Erdoğan çıkıp sen bana aptal olma diyemezsin dedi mi? Demedi. 3- Taç giyen baş akıllanır. Düşünerek konuşması lazım. Bir telefon, bir tehdit ile papazı teslim etti, oval ofise gönderdi. Bu mudur Türkiye'nin şan ve şerefini korumak? Ne sözdesi kardeşim daha ağırını söylemek istiyorum aslında. Her gelenin tokatladığı bir ülke haline döndürdün sen! 4- İdlib'te 36 askerimiz şehit edildi. Vuranlar Rusya idi. Koşa koşa Putin'e gitti Erdoğan. Putin'in kapısında dakikalarca bekletildi. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak? Benim ağırıma gidiyor bu! 5- İçeride aslan kesiliyor, güzel kesilsin. Erdoğan bak bizi kızdırma senin mal varlığını araştırırız dediler. Ne demek bu? Benim mal varlığımı araştırmazsanız namertsiniz demesi lazımdı. Bu mudur Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şan ve şerefini korumak? 6- Akdeniz'in ortasında bizim bir gemimizi arıyorlar. 4 saat ulaşılamıyor. Bir Allah'ın kulu çıkıp bizim gemimizi arayamazsınız diyemiyor. Sen mi koruyorsun Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini? Kimsin sen? Sahtekarlığa prim veren adam Cumhurbaşkanı olabilir mi ya? Sahtekarlığa ses çıkarmazsanız o suça ortaksınız demektir. 7- Sen cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş işgal etmişsin. Yeminini tutmuyorsun. Sahte diplomalı adamı alıyorsun kamu bankasının yönetim kuruluna atıyorsun. Paraya çöktüler, sonra da kalkıp bana milli dayanışmadan söz edecekler. Sen onları benim külahıma anlat! 8- 15 Temmuz oldu, bağış kampanyası açtınız. Bir ülkenin cumhurbaşkanı şehitler için vatandaşın verdiği paraya çöker mi ya? Hala vermiyorlar parayı. Ettiğin yemini tutmuyorsun sen! 9- Bana çıkıp bir Allah'ın kulu söylesin, bir ülkenin en tepe noktasında olan kişi dünyanın hangi ülkesinde rüşvet alan birisini Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil etmek üzere büyükelçi olarak atasın? Sana cumhurbaşkanı demek hata. Sen AK Parti'nin genel başkanısın. Sayın Erdoğan senin için namus ve şeref hangi anlama geliyor? Namus ve şeref için bütün dünya mücadele eder. Söylediklerimin yüzde 100'ü doğru.