SP'li Karaduman: Herhangi bir ittifakın içerisinde değiliz
Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, "Saadet Partisi bugün herhangi bir ittifakın içerisinde değildir. Ancak yarın seçim sürecine girildiği takdirde ittifaklarla ilgili bir karar alacaktır" dedi.
Saadet Partisi (SP) Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Edirne'deki parti binasında, ittifak tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
"Saadet Partimiz bütün partilerle dirsek temasındadır, hiçbir partiye düşman değildir, ülkemizin sorunlarına çözüm aramaktadır. Çünkü bugün ülkemizin içerisinde bulunduğu şartlar ve bu şartları ortadan kaldıracak bir iklime ihtiyaç varken seçim sathı mahalline bir girilmemişken, seçim tartışmaları ve ittifak tartışmalarının bugün ülkenin gerçek meselelerini gölgelediği kanaatindeyiz." diyen Karaduman, "Bugün Saadet Partisi ülkenin temel sorunlarıyla ilgilenmeyi, insanlarımızın da beklentisini karşılamayı bir siyaset tarzı olarak kabul ediyor. Özellikle ittifak tartışmalarının da içerisinde bulunmayı bugünkü insanların yaşadığı problemlere bakıldığında bu tartışmaları yerinde bulmadığımızı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.
ASİLTÜRK'ÜN AÇIKLAMALARI: YANLIŞ DEĞERLENDİRİLDİ, KONGRE ÇAĞRISI YOK
Karaduman, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün açıklamalarına ilişkin de, "Saadet Partisi bugün herhangi bir ittifakın içerisinde değildir. Ancak yarın seçim sürecine girildiği takdirde ittifaklarla ilgili bir karar alacaktır. Bununla birlikte Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Asiltürk’ün açıklamalarında bir kongre çağrısı söz konusu değildir. Sayın Asiltürk’ün açıklamalarında önümüzdeki kongre öncesi yetkili organların bir çalışma yürütmesi ile ilgili Türkiye’nin geldiği nokta ve partinin yapması gereken birtakım çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapmış oldu. Oradan bir ittifak değerlendirmesi yapmış olmak zorlama bir değerlendirme olur, oradan kongre değerlendirmesi yapmak da zorlama bir değerlendirme olacaktır" diye konuştu.
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