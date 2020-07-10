Tarkan'dan dağ keçileri için tepki

10 Temmuz 2020 Cuma, 16:02

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü, Tunceli’de kutsiyet atfedilen ve “Hızır’ın davarı” olarak kabul edilen dağ keçilerini avlamak için ihale açtı.

Tunceli’nin Aliboğazı ve Salördek bölgesinde 5, Darıkent ve Gökçek bölgesinde 5, Büyükyurt ve Çıralı bölgesinde 5 ve Derindere ile Kocatepe bölgesinde 2 olmak üzere toplamda 17 dağ keçisinin katledilmesinin planlandığı ihale, 13 Temmuz günü yapılacak.

TARKAN'DAN AVCILIK TEPKİSİ

Sanatçı Tarkan dağ keçileri hakkında açılan av ihalesine ilişkin bir gönderiyi paylaşırken, "Avcılık bir spor değildir, cinayettir. Öldürmek spor olamaz #YokEtmeYaşat" şeklinde de farklı bir paylaşımda bulunarak tepkisi gösterdi.