TCMB, FAST sisteminde işlem limitini iki katına yükseltti
TCMB'den yapılan açıklamada, "FAST sisteminin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin TL'ye yükseltilecektir" denildi.
TCMB'den Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde işlem limitini bin TL'den 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "FAST sisteminin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin TL'ye yükseltilecektir" denildi.
FAST NEDİR?
FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.
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