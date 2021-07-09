TCMB, FAST sisteminde işlem limitini iki katına yükseltti

09 Temmuz 2021 Cuma, 14:18

TCMB'den Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde işlem limitini bin TL'den 2 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "FAST sisteminin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek halihazırda 1.000 TL olan işlem tutar limiti 4 Ağustos'ta 2 bin TL'ye yükseltilecektir" denildi.

FAST NEDİR?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), farklı bankalardaki hesaplarınız arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceğiniz sistemdir.

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