Terziler isyan etti: Dayanacak gücümüz kalmadı!

04 Mayıs 2021 Salı, 09:37

Salgın sürecinde küçük işletmeler en fazla mağdur olan kesimi oluşturduğuna dikkat çeken İzmir Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası (İTKO) Başkanı Muharrem Karakuş, "En fazla yıpranan biziz. Terzilerimiz ve konfeksiyon atölyelerimiz çok zor durumda. Bayram arefesinde halı-koltuk temizleyen yıkamacılarımız, kuru temizlemeci arkadaşlarımız çalışamıyor. Düğünler iptal oldu, gelinlik abiye sektörümüz çöktü. Salgın bitse de en az bir yıl kendimize gelemeyeceğiz. Üyelerimizin dayanacak gücü kalmadı, bıçak kemiğe dayandı. Orta ve büyük işletmeler için değil, küçük esnaf için finans imkanları geliştirilsin" dedi.

Son açıklanan KOSGEB desteğinden üyelerinin yararlanamadığını söyleyen Karakuş, "Daha önceden Halkbank tarafından verilen 25 bin liralık faizli kredilerin de hayrını göremedik, daha fazla borçlandık. Bunların vadesi geldi, şimdi kullanan ve işyeri kapalı olan üyelerim nasıl borcumu ödeyeceğim diye kara kara düşünüyor. Bir yıldır düğün olmuyor ki abiye-gelinlikçi arkadaşlarımız para kazansın. Bayram arefelerinde halı ve koltuk temizleyen halı yıkamacılarımıza, elbiselerimizi paklayan kuru temizlemecilerimize bile çalışma izni çıkartamadık." ifadesini kullandı.

GERÇEKÇİ FİNANS DESTEĞİ

Hkükümete çağrı yapan Karakuş, "Biz sektörümüzdeki küçük esnaf sanatkara yönelik gerçekçi finans desteği istiyoruz. En az bir yıl geri ödemesiz, faizsiz ve uzun vadeli, 35 bin ve üstü limitli kredilere ihtiyacımız var. Yoksa salgın bitse bile üyelerimiz çarklarını döndüremeyecek, geriye dönemeyecekler. Sektörümüzün çökmesi, ülke ekonomisini daha fazla yıpratır. Sektöre verilecek desteklerin karşılığını çalışan atölyelerimiz katma değer olarak fazlasıyla ekonomiye kazandıracaktır. Artık elbise onarmaktan başka işi kalmayan terzi ustalarımız ne yapacak? Devletin meslektaşlarımıza el uzatması gerekiyor. Bu beklentilerimizi üst kuruluşlarımıza ilettik. Bir sonuç alana kadar hem İzmir’de hem Ankara’da çalışmalarımızı sürdüreceğiz, başka çaremiz yok." diye konuştu.