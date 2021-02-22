TİHEK Başkanı Arslan: İslam dünyasında AİHM gibi mahkemeye ihtiyaç var

22 Şubat 2021 Pazartesi, 13:41

Adalet Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun (TİHEK) başkanı Süleyman Arslan, Anayasa Mahkemesinde (AYM) düzenlenen, TİHEK Uzman Yardımcıları Eğitim Programı'nın açılışında konuştu.

TİHEK'in Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatındaki ilgili insan hakları mekanizmaları ile birlikte çalıştığını belirten Arslan, farklı ülkelerdeki insan hakları kurumları, üniversiteler ve akademisyenlerle iş birlikleri ve ortak etkinlikler yaptıklarını ifade etti.

Dünyada insan haklarını koruma ve geliştirme misyonunun BM tarafından üstlenildiğini anımsatan Arslan, BM'nin teşkilat yapısının, insan haklarının pratikte gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.



"HAKKA TAPAN MİLLETİMİZİN İSTİKBALİNE TEHDİT"

BM'de üyelerin eşit statüde olmadığını belirten TİHEK Başkanı Süleyman Arslan, şöyle devam etti:

"Daimi veto yetkili, imtiyazlı 5 üyenin olması, bunların arasında dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan İslam dünyasının bir temsilcisinin olmaması, BM'nin eşitliğe aykırı bir yapısının olduğunu, başarısız olan veya tarafsızlığını yitiren daimi veto yetkili üyelerin değiştirilememesi ise demokratik olmadığını göstermektedir. BM'nin, kendi belirlediği Paris İlkeleri çerçevesinde akredite olamayacak durumda olduğu açıktır. Dünyadaki en büyük ve yaygın insan hakları ihlalleri bu beş devletin karar ve tutumlarından kaynaklanmaktadır. Yine bu nedenledir ki, beşli oligarşik yapının icraatları ve onların kontrolünde yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeler, Hakk'a tapan milletimizin istiklal ve istikbalini tehdit etmektedir."

"İSLAM DÜNYASINA AİHM İHTİYACI"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de (AİHM) eleştiren Arslan, AİHM'in zaman zaman siyasi kararlar verilebildiğini ifade edip "Avrupalı ülkeler kendi aralarında bir insan hakları mekanizmasına sahipken İslam dünyasının çok daha büyük hak ihlalleri altında ezildiği ancak bu mağduriyetlerine karşı başvurabilecekleri etkili bir insan hakları mahkemesinden mahrum oldukları ve böyle bir mahkemeye ihtiyaç duydukları bir gerçektir" diye konuştu.



