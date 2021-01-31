Tim Cook 'müjde'yi verdi: 'Hazır olun, yeni bir şeyler geliyor'
Tim Cook, Apple'ın 2021 planlarının Apple hayranlarını bir hayli heyecanlandıracağını ifade etti. Peki, bu ne demek? Apple, 2021 yılında kullanıcılarını nelerle şaşırtabilir?
Tim Cook, Apple hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaparak, 2021'de Apple'dan yeni şeyler bekleyebilecekleri konusundan hazırlıklı olmalarını müjdeledi. Peki, bu ne anlama geliyor?
CHIP Online'ın aktardığına göre, 2021 yılında yeni bir iPhone serisi göreceğiz; iPhone 13 serisi bu yılın son çeyreğinde tanıtılacak. Öte yandan yeni bir MacBook da piyasaya çıkacak. Cook'un sözünü ettiği tahminleri arasında dizüstü bilgisayarlarında Touch Bar'ı kaldırmak yer alıyor. Buna ilişkin sızıntılar mevcut. Ayrıca Microsoft'un önceki gün yayınladığı Surface tanıtımım videosu üzere MacBook'larını tamamen dokunmatik ekranla donatacağını da küçük bir ihtimal de olsa düşünülüyor.
Bunların yanı sıra MacBook Air 2021'nin ve yeni bir iMac'in de piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak bunların dışında bir yenilik görecek miyiz? Apple, yıllardır stokladığı patent örneklerinden şaşırtıcı bir seçki yaparsa, elbette bu heyecan verici olabilir.
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notuna gözaltı
- Necmettin Kesgin tutuklandı
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- CHP'den istifa eden vekiller hakkında flaş açıklama
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- Arkadaş ihale zengini
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Rektör kendini dekan atadı
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- Son anket sonuçlarında AKP'ye büyük şok
- “Arabayı bıraktığınız alan yol girişidir” notuna gözaltı
- Necmettin Kesgin tutuklandı
- Fatih Altaylı’dan Hilal Kaplan’a çok sert sözler
- Twitter'dan Süleyman Soylu'ya engel
- CHP'den istifa eden vekiller hakkında flaş açıklama
- Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
- Arkadaş ihale zengini
- Soylu'nun sapkın sözlerine Boğaziçi öğrencisinden yanıt
- Rektör kendini dekan atadı