Tinder'dan çevrim içi tacize karşı yeni uygulama: "Emin misin?"
Tinder yazılımcıları bu özellikle, arkadaşlık uygulaması üzerinden yaşanabilecek sözlü saldırıların sayısını uzun vadede azaltmayı amaçlıyor. Son olarak ön denemelerde yeni özelliğin, rahatsız edici ifadelerin yer aldığı mesajları yüzde 10 azalttığı gözlemlendi.
Arkadaşlık uygulaması Tinder, çevrim içi tacizi engellemek için yeni bir güncelleme getiriyor.
"Emin misin?" (Are Your Sure?-AYS) adlı özellik, bir yapay zeka aracılığıyla uygulama üzerinden yapılan mesajlaşmalarda kullanılan uygunsuz ifadeleri tespit ederek mesajı yazan kişiye yazdıklarını göndermeden önce bir kez daha gözden geçirmesini söylüyor.
Tinder'ın perşembe günü yaptığı duyuruda, "Yapay zeka geçmişte kullanıcıların şikayet ettiği mesajlaşmalardaki ifadeleri baz alıyor, zamanla gelişip daha da etkili hale gelecek" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "AYS, yapay zeka sayesinde mesajı gönderen kişiye yazdıklarının rahatsız edici olabileceğine dair önceden uyarıda bulunarak, mesajı göndermeden tekrar düşünmelerini istiyor" dendi.
Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, Tinder'ın sahibi Match Group'tan Tracey Breeden, "Doğru şekilde yapılan bir müdahale, davranışları değiştirme ve herkesin kendisi gibi olabileceğini hissettiği bir topluluk inşa etme açısından gerçekten çok anlamlı" ifadelerini kullandı.
ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin istatistiklerine göre 2020'de Amerikalıların yaklaşık yüzde 40'ı çevrim içi tacize uğradığını söyledi.
Yazılımın ön denemelerinde AYS'nin incitici ya da saldırgan ifadelerin yer aldığı mesajların kullanımını yüzde 10 oranında azalttığı gözlemlendi.
Tinder geçen yıl da "Bu seni sinirlendiriyor mu?" (Does This Bother You?) adlı bir yapay zeka tabanlı özellik getirmişti. Bu özellikle kullanıcılar rahatsız edici buldukları mesajları şikayet ederek bir filtreleme oluşturabiliyorlardı.
Yazılımcılar bu özelliklerle arkadaşlık uygulaması üzerinden yaşanabilecek sözlü saldırıların sayısını uzun vadede azaltmayı amaçlıyor.
TINDER NEDİR?
Tinder, IOS ve Android platformları için geliştirilen bir arkadaşlık uygulamasıdır. Facebook altyapısını kullanarak üye olunabilen sistemde, kullanıcılar bulundukları konuma yakın olan insanlarla karşılaşırlar. Beğeni / beğenmeme seçeneğinin bulunduğu uygulamada iki kişinin birbirini beğenmesi durumunda eşleşme gerçekleşir ve iki taraf için de sohbet edebilme olanağı doğar.
Kaydırma sistemi ile çalışan Tinder'da birini beğenmek için ekranı sağa, beğenmemek için sola doğru kaydırmak yetiyor. Tinder'a 2015 yılında "Super Like" özelliği de eklenmiştir. Uygulama Türkçenin de dahil olduğu 38 farklı dilde, 196 farklı ülkeye hizmet vermektedir. Yapılan açıklamaya göre uygulamayı kullanan insan sayısı 1 milyonu aşmıştı
İlgili Haberler
- WhatsApp'ta yeni tuzak: Hackerlar bir mesajla uygulamanın kontrolünü ele geçiriyor
- Instagram hesabı olan herkes tehlikede: 'Hesap hırsızlığı' dönemi
- Instagram'dan yeni güvenlik önlemi: Çocukları korumak için yapay zeka kullanacak
- Instagram'dan çevrim içi tacizle mücadele için yeni özellik
- Twitter, saldırgan mesaj atacak kullanıcıları uyaracak
- ABD'de 44 eyalet başsavcısından Facebook'a çağrı: Çocuk Instagram'ından vazgeçin
Video Haberler
- Rusya'da askeri tatbikat sırasında feci kaza
- Rus Donanması'na ait gemi İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Motosikletten fırlayıp minibüsün üstüne düştü
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
En Çok Okunan Haberler
- AA muhabirinin Soylu sorusuna Peker'den ilk tepki
- AA muhabirinden bakanları terleten 'Soylu' sorusu
- Youtube'dan Sedat Peker'in kanalıyla ilgili karar!
- Kefirin faydaları ve zararları nelerdir?
- AA muhabiri Musab Turan hakkında yeni gelişme
- AKP'li Tayyar'dan, 'Musab Turan' paylaşımı
- Sedat Peker'in internet sitesi ile ilgili karar verildi
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Altun'un yardımcısının İngilizcesi alay konusu oldu
- AA'dan kovulan Musab Turan'dan açıklama