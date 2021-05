Tinder'dan çevrim içi tacize karşı yeni uygulama: "Emin misin?"

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:18

Arkadaşlık uygulaması Tinder, çevrim içi tacizi engellemek için yeni bir güncelleme getiriyor.

"Emin misin?" (Are Your Sure?-AYS) adlı özellik, bir yapay zeka aracılığıyla uygulama üzerinden yapılan mesajlaşmalarda kullanılan uygunsuz ifadeleri tespit ederek mesajı yazan kişiye yazdıklarını göndermeden önce bir kez daha gözden geçirmesini söylüyor.

Tinder'ın perşembe günü yaptığı duyuruda, "Yapay zeka geçmişte kullanıcıların şikayet ettiği mesajlaşmalardaki ifadeleri baz alıyor, zamanla gelişip daha da etkili hale gelecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "AYS, yapay zeka sayesinde mesajı gönderen kişiye yazdıklarının rahatsız edici olabileceğine dair önceden uyarıda bulunarak, mesajı göndermeden tekrar düşünmelerini istiyor" dendi.

Independent Türkçe'nin derlediği habere göre, Tinder'ın sahibi Match Group'tan Tracey Breeden, "Doğru şekilde yapılan bir müdahale, davranışları değiştirme ve herkesin kendisi gibi olabileceğini hissettiği bir topluluk inşa etme açısından gerçekten çok anlamlı" ifadelerini kullandı.

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin istatistiklerine göre 2020'de Amerikalıların yaklaşık yüzde 40'ı çevrim içi tacize uğradığını söyledi.

Yazılımın ön denemelerinde AYS'nin incitici ya da saldırgan ifadelerin yer aldığı mesajların kullanımını yüzde 10 oranında azalttığı gözlemlendi.

Tinder geçen yıl da "Bu seni sinirlendiriyor mu?" (Does This Bother You?) adlı bir yapay zeka tabanlı özellik getirmişti. Bu özellikle kullanıcılar rahatsız edici buldukları mesajları şikayet ederek bir filtreleme oluşturabiliyorlardı.

Yazılımcılar bu özelliklerle arkadaşlık uygulaması üzerinden yaşanabilecek sözlü saldırıların sayısını uzun vadede azaltmayı amaçlıyor.

TINDER NEDİR?

Tinder, IOS ve Android platformları için geliştirilen bir arkadaşlık uygulamasıdır. Facebook altyapısını kullanarak üye olunabilen sistemde, kullanıcılar bulundukları konuma yakın olan insanlarla karşılaşırlar. Beğeni / beğenmeme seçeneğinin bulunduğu uygulamada iki kişinin birbirini beğenmesi durumunda eşleşme gerçekleşir ve iki taraf için de sohbet edebilme olanağı doğar.

Kaydırma sistemi ile çalışan Tinder'da birini beğenmek için ekranı sağa, beğenmemek için sola doğru kaydırmak yetiyor. Tinder'a 2015 yılında "Super Like" özelliği de eklenmiştir. Uygulama Türkçenin de dahil olduğu 38 farklı dilde, 196 farklı ülkeye hizmet vermektedir. Yapılan açıklamaya göre uygulamayı kullanan insan sayısı 1 milyonu aşmıştı