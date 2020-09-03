TKP'ye miting yasağı

03 Eylül 2020 Perşembe, 16:55

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 100. yılı nedeniyle İstanbul'da yapacağı miting pandemi gerekçe gösterilerek yasaklandı.

Yasak kararı üzerine TKP'den yapılan yazılı açıklamada “Salgının yayıldığı fabrika ve işletmelerde hiçbir önlem almayan, alışveriş merkezlerindeki yığılmayı, hastanelerin durumunu görmezden gelen İstanbul Valiliği partimizin mitingini halk sağlığını gerekçe göstererek yasaklamıştır" denildi.

Yasağa yanıt olarak 10 Eylül Perşembe günü 500 noktada etkinlikler yapılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"TKP yüzüncü yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenleyeceği etkinliklere de bu bilinçle hazırlanıyordu. Ancak salgının yayıldığı fabrika ve işletmelerde hiçbir önlem almayan, alışveriş merkezlerindeki yığılmayı, hastanelerin durumunu görmezden gelen İstanbul Valiliği partimizin mitingini halk sağlığını gerekçe göstererek yasaklamıştır.

Kuşkusuz bu yasak son dönemde partimize dönük artan ilginin, çok sayıda işçi, emekçi ve öğrencinin TKP saflarına katılımının önüne geçemeyecek. Partimiz büyük bir kararlılıkla eşitlikçi bir düzen kurma hedefi doğrultusunda ilerliyor. 10 Eylül Perşembe günü, 100 yaşımıza 500 noktada merhaba diyecek ve bu kararlılığı halkımızla paylaşacağız.

Evet, 10 Eylül’de, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde aynı anda saat 19’da mahallelerde, meydanlarda, işyerlerinde sosyalizm için, bağımsızlık için, laiklik için, Cumhuriyet için buluşuyor ve TKP’yi selamlıyoruz. Halkımızı ve dostlarımızı buluşmalarımıza çağırıyoruz.

Türkiye Komünist Partisi

Merkez Komite"