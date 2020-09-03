TKP'ye miting yasağı
TKP, 100. kuruluş yıldönümü nedeniyle yapacağı mitinge yasak getirilmesi üzerine 500 noktada etkinlikler düzenleyecek.
Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 100. yılı nedeniyle İstanbul'da yapacağı miting pandemi gerekçe gösterilerek yasaklandı.
Yasak kararı üzerine TKP'den yapılan yazılı açıklamada “Salgının yayıldığı fabrika ve işletmelerde hiçbir önlem almayan, alışveriş merkezlerindeki yığılmayı, hastanelerin durumunu görmezden gelen İstanbul Valiliği partimizin mitingini halk sağlığını gerekçe göstererek yasaklamıştır" denildi.
Yasağa yanıt olarak 10 Eylül Perşembe günü 500 noktada etkinlikler yapılacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"TKP yüzüncü yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenleyeceği etkinliklere de bu bilinçle hazırlanıyordu. Ancak salgının yayıldığı fabrika ve işletmelerde hiçbir önlem almayan, alışveriş merkezlerindeki yığılmayı, hastanelerin durumunu görmezden gelen İstanbul Valiliği partimizin mitingini halk sağlığını gerekçe göstererek yasaklamıştır.
Kuşkusuz bu yasak son dönemde partimize dönük artan ilginin, çok sayıda işçi, emekçi ve öğrencinin TKP saflarına katılımının önüne geçemeyecek. Partimiz büyük bir kararlılıkla eşitlikçi bir düzen kurma hedefi doğrultusunda ilerliyor. 10 Eylül Perşembe günü, 100 yaşımıza 500 noktada merhaba diyecek ve bu kararlılığı halkımızla paylaşacağız.
Evet, 10 Eylül’de, Türkiye’de ve dünyanın her yerinde aynı anda saat 19’da mahallelerde, meydanlarda, işyerlerinde sosyalizm için, bağımsızlık için, laiklik için, Cumhuriyet için buluşuyor ve TKP’yi selamlıyoruz. Halkımızı ve dostlarımızı buluşmalarımıza çağırıyoruz.
Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komite"
Video Haberler
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi
- Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik’te denize girdi
- 5. kattan böyle yere attılar
- Akıllara durgunluk veren motosiklet kazası kamerada
- TELE 1'in ekranı böyle karardı
- 'Salgın kontrol altında' sözlerine görüntülü yanıt
- Koca'nın Erdoğan mitingine verdiği yanıta tepki