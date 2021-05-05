'Tok gel' diyen hemşirenin üzerine yürüdü, tehdit ve hakaretler savurdu

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 13:37

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün sıra fişi alan bir şahıs, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi.

Hemşirenin "Aç karın mı tok karın mı" sorusuna aç olduğu cevabını veren kişi, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirildi. Hhastaya öğleden sonra gelmesi gerektiği, bu şekilde işlem yapılamayacağı ifade edildi.

İsmi öğrenilemeyen hasta, aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit edip hakaretler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı.

Destek ekip isteyen güvenlik görevlisini iten şahıs uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilirken, hemşirenin kendisini tehdit eden zanlıdan şikayetçi olmadığı belirtildi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yeni örneği olan bu olay tepki çekti.







