'Tok gel' diyen hemşirenin üzerine yürüdü, tehdit ve hakaretler savurdu
Diyarbakır'da bir hasta, aç karnına tahlil yapılamayacağını söyleyen hemşirenin üzerine yürüyüp tehdit etti.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önceki gün sıra fişi alan bir şahıs, kendisine sıra gelmesiyle birlikte odaya girdi.
Hemşirenin "Aç karın mı tok karın mı" sorusuna aç olduğu cevabını veren kişi, bir şeyler yemesi için kantine yönlendirildi. Hhastaya öğleden sonra gelmesi gerektiği, bu şekilde işlem yapılamayacağı ifade edildi.
İsmi öğrenilemeyen hasta, aldığı cevabın ardından hemşireyi tehdit edip hakaretler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs odadan çıkartıldı.
Destek ekip isteyen güvenlik görevlisini iten şahıs uzun uğraşlar sonucu sakinleştirilirken, hemşirenin kendisini tehdit eden zanlıdan şikayetçi olmadığı belirtildi.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön safta yer alan sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin yeni örneği olan bu olay tepki çekti.
Video Haberler
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- CHP'li Girgin'den 'semt pazarları açılsın' çağrısı
- Antalyalı çiftçi biberini ormana döktü
- Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığına aday mı?
- Bir temizlik içsinin bir günü
En Çok Okunan Haberler
- İçişleri Bakanlığı'ndan “Pazar Yerleri” genelgesi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçmenini ikna edemiyor
- Erdoğan duyunca yüzünü buruşturmuş
- İmamoğlu için art arda açıklamalar
- Tedirgin edici sözler: Önümüzdeki hafta...
- Biber gazlı müdahale sonrası emekliye ayrılıyor
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs verilerini paylaştı
- Araştırmacı İbrahim Uslu'dan kritik seçim analizi
- CHP'li Erdoğdu’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert sözler
- CHP'den İmamoğlu için başlatılan 'inceleme'ye tepki