Trump’a 22.9 milyonluk dolarlık 'Çin virüsü' davası
Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC), ABD eski Başkanı Donald Trump’a koronavirüs salgını sürecince kullandığı ‘Çin virüsü’, ‘Vuhan virüsü’ gibi ifadeleri nedeniyle 22.9 milyon dolarlık dava açtı.
ABD eski başkanı Donald Trump'a Çin Amerikan Sivil Haklar Koalisyonu (CACRC) tarafından dava açıldı. Dava, ABD Başkanı Donald Trump’ın Amerikan halkını Asyalılara karşı şiddete yönlendirdiği gerekçesiyle açıldı. The Huffington Post’ta yer alan habere göre CACRC'ın Trump’ın koronavirüs salgını süresince kullandığı 'Çin virüsü', 'Vuhan virüsü' ve 'Kung Flu' gibi ifadelerin Asyalılara karşı ırkçılığı körüklediğini aktarıldı.
ABD'DE YAŞAYAN HER ASYALI İÇİN TAZMİNAT
Dava kapsamında ABD’de yaşayan her Asyalı için 1 dolar, yani 22.9 milyon dolarlık tazminat talep edildiği bildirildi. İddianamede, "Davalının aşırı ve çirkin davranışı, davacı örgütün (CACRC) üyelerine ve büyük ölçüde Asyalı Amerikalılarda duygusal sorunlara neden oldu. New York'tan Kaliforniya'ya kadar Çinli Amerikalılara ve Asyalı Amerikalılara karşı açık bir şekilde yükselen ırkçı şiddet eğilimine neden oldu" ifadelerine yer verildi.
TRUMP'IN SÖYLEMLERİ IRKÇILIĞI TETİKLEDİ
Haberde San Francisco Üniversitesi’nin araştırması da yer aldı. Araştırmaya göre, Trump’ın 2020’nin Mart ayında yaptığı sosyal medya paylaşımında 'Çin virüsü' ifadesini kullanması, Twitter uygulamasında Asyalı karşıtı söylemlerin artmasına neden oldu. Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 Mart 2020’de yaptığı sosyal medya paylaşımında, koronavirüs hakkında konuşurken, 'Çin virüsü', 'Asyalı virüsü' gibi ifadelerin kullanılmaması konusunda çağrıda bulunmuştu. Söz konusu paylaşımda, "Koronavirüs hastalığı hakkında konuşun. Hastalığa yer veya etnik köken eklemeyin, bu bir "Vuhan virüsü", "Çin Virüsü" veya "Asya virüsü" değildir. Hastalığın resmi adı, damgalanmayı önlemek için kasıtlı olarak seçildi" ifadelerine yer verilmişti.
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