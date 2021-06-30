Türkiye'nin dış borcu, milli gelirin yarısından fazla
Türkiye'nin 31 Mart 2021 itibarıyla brüt dış borç stoku 448,4 milyar dolar olarak kaydedildi. Dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 61,5 oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin 31 Mart 2021 itibarıyla brüt dış borç stokunun 448,4 milyar dolar, net dış borç stokunun 262,1 milyar dolar olarak hesaplandığını açıkladı. Bakanlık, 31 Mart 2021 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.
Maliye verilerine göre; Türkiye'nin brüt dış borç stoku 448,4 milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 61,5 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 262,1 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 36 olarak kayıtlara geçti.
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