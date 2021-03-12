Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda darp edilen kadının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme!

12 Mart 2021 Cuma, 14:49

Samsun'da, İbrahim Zarap'ın (27) sokak ortasında 5 yaşındaki kızlarının yanında dövdüğü eski eşi E.M. (24) tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay, 6 Mart günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızları E.M.'yi teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı.

Zarap, yere yığılan E.M.’yi dövdüğü anlar çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yurttaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yüzüne ve başına aldığı darbeler nedeniyle tanınmaz hale gelen E.M., tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 5 gün sonra taburcu oldu. E.M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.