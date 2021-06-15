Tutuklu avukat Engin Gökoğlu'na, eşi Meral Gökoğlu’na verilen cezanın kararı, ‘örgütsel haberleşme’ denilerek verilmedi
Tutuklu Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukat Engin Gökoğlu’nun eşi Meral Gökoğlu’na da Berkin Elvan protestolarına katıldığı için 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Meral Gökoğlu, onanan kararı eşine gönderdi. Mahkeme kararının büyük bir kısmı “örgütsel haberleşme” denilerek verilmedi. Savcılık mütalaası sansürlendi!
Tekirdağ Cezaevi’nde hükümlü olarak kalan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Engin Gökoğlu, eşinin ceza aldığı dosyanın “örgütsel haberleşme” denilerek kendisine verilmediğini belirtti. Gökoğlu, yasaklanan bölümün savcının, dava dosyasına giren görüşleri olduğunu belirterek durumu “kara mizah” olarak niteledi. Cezaevi disiplin kurulu ise “Gönderilen evrağın mahkeme evrakları olsa da” notu düşerek örgüt mensuplarının haberleşme cümlelerinin karalanmasına karar verdi.
Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde yaklaşık dört yıldır hükümlü olarak kalan Engin Gökoğlu, cezaevinde yaşadığı hak ihlalini Cumhuriyet’e gönderdiği mektup ile paylaştı. Engin Gökoğlu, şunları kaydetti: “Eşim Meral, Berkin Elvan protestosuna katıldığı için ceza verildi. Kendisi ile ilgili cezanın gerekçeli kararını bana gönderdi. Ama gelin görün ki mahkeme kararının büyük bir kısmı ‘örgütsel haberleşme’ denilerek verilmedi. Bu politika mahkemeyi ortadan kaldırıyor. Bakanlığın haberi olsa ‘arkadaş size yasaklamayın dedikse kendi verdiğimiz kararları da yasaklatın demedik ki’ diyecekler. Gönderinin mahkeme kararı olduğunu okuması yazması olan her insan anlar. Fakat Disiplin Kurulu gönderilen ‘her ne kadar mahkeme kararı olsa da’ diyerek yasakladılar.”
‘KARA MİZAH’
Eşi tarafından cezaevine gönderilen dosyanın kendisine verilmeyen kısımlarının, savcının yargılama hakkındaki görüşlerini içerdiğini aktaran Engin Gökoğlu, “Tersten düşünürsek savcıyı da mahkemeyi de ‘örgütsel haberleşmede’ ortakçı tuttuğumuzu söylüyorlar aslında. Çünkü yasakladıkları bölümler savcının görüşünü belirttiği bölümler. Bu durumda ‘örgütsel haberleşme’ dedikleri her neyse bunu bizim sağlamadığımız ortada. Cezaevlerinde kara mizah devam ediyor” ifadelerine yer verdi.
Tekirdağ 2 No’lu T Tipi Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı kararında ise şu ifadelere yer verildi: “Gönderilen evrağın mahkeme evrakları olsa da terör örgütü mensuplarının haberleşmelerine neden olan cümlelerin karalanarak ilgilisine verilmesine uygun olacağı değerlendirilmektedir.”
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