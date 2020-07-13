UFO’lar tehdit oluşturuyor mu? ABD'de gizli bir programının başındaki eski isme göre araştırılması gerekiyor

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 13:01

Popular Science Türkiye'de yer alan bir habere göre, UFO’ları soruşturmakla görevlendirilmiş ABD hükümetine bağlı çok gizli bir kurumun eski başkanı Luis Elizondo, dünya çapında UFO ihbarları yapıldığını ve geniş bir alana yayılmış birden çok gözlemde, birbirine esrarengiz şekilde benzeyen hava cisimlerinin tarif edildiğini söylüyor.

Bazıları UFO’ları uzaylıların hava aracı biçiminde sınıflandırsa da, bu terim aslında açıklanamayan hava cisimlerini belirtiyor. İhtimallerden biri, bunların düşman bir insan kaynağınca konuşlandırılan teknolojiyi temsil ediyor olması. Elizondo’ya göre bu yüzden, UFO’ların zararsız olduğunu kesin olarak söylemek imkansız. O halde UFO’ların sergilediği muhtemel tehditlerin değerlendirilmesi, Elizondo’nun söylediğine göre dünya çapındaki liderlerin iş birliği yapmasını gerektiriyor. 2017’de Pentagon’dan ayrılan Elizondo, UFO kanıtlarını takip eden Yıldızlara Doğru Sanat ve Bilim Akademisi isimli özel bir kurumda küresel güvenlik ve özel programlar müdürü olarak çalışıyor.

“Bence, bu şeylerin var olduğu konusunda makul kuşkunun ötesinde bir noktadayız” diyen Elizondo, “Onların orada olduklarını biliyoruz; dünyadaki en iyi teknolojilerden bazıları, var olduklarını onaylıyor” diyor.

Peki bu cisimler nereden geliyor, kabiliyetleri neler ve onları her kim gönderdiyse; bu kişilerin niyetleri ne? Elizondo ve diğer uzmanlar, ilk bölümü 11 Temmuz gecesi History Channel’da yayınlanan “Tanımlanmamış: Amerika’nın UFO Soruşturmasının İçinde” dizisinin ikinci sezonunda bu soruları araştırıyor.

Mindy Weisberger/Live Science. Ç: O.