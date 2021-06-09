Ümit Ünal: ’Aşk sınır tanımıyor’

09 Haziran 2021 Çarşamba, 11:17

Ümit Ünal’ın senaryosunu yazıp yönettiği “Aşk, Büyü vs” yurt içinde aldığı ödüllerin ardından yurt dışındaki festival turuna devam ediyor. Toronto’da düzenlenen ve dünyanın önemli LGBT+ film festivallerinden biri olan Inside Out’da izleyiciyle buluşan film İzleyici Ödülü aldı.



‘İZLEYİCİ ÖDÜLÜ GURUR VERİCİ’

Bir süredir İskoçya’da bulunan Ümit Ünal’a ulaştık ve ödüle dair görüşlerini aldık. Ödülün bir sürpriz olduğunu söyleyen Ünal düşüncelerini şöyle ifade etti: “Toronto'da yapılan Inside Out, dünyanın en büyük LGBT+ film festivallerinden biri. Başvuruyu yurtdışındaki dağıtımcımız Arthood yapmıştı, benim doğrudan bağlantım olmadı. Birkaç başka festivalden online konuşma, soru-cevap teklifi geldi, düzenleyenlerle konuştum ama Inside Out'dan kimseyle görüşmemiştim. Dolayısıyla ödül tam bir sürpriz oldu. Önce Twitter'da gördüm, sonra festivalden mail geldi. Anladığım kadarıyla online seyreden seyircilerin verdiği oylarla belirlenen bir ödül. Dünyanın uzak bir ucunda, 33 uzun metraj film arasından seyircinin Aşk, Büyü vs'yi seçmesi elbette çok gurur verici, aşkın ve hikayelerin sınır tanımadığının en güzel işareti.”

Başrollerini selen Uçer ve Ece Dizdar’ın paylaştığı film ilk gösterimini Antayla Film Festivali’nde yapmış ve orada Jüri Özel Ödülü ile En İyi Kadın Oyuncu (Selen Uçer) ve SİYAD ödüllerini almıştı. Adından İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film (Altın Lale), En İyi Kadın Oyuncu (Selen Uçer ve Ece Dizdar) ve En İyi Senaryo ödüllerini almıştı. Başka Sinema’nın düzenlediği Ayvalık Film Festivali’nde Ümit Ünal KAV Yılın Yönetmeni ödülünü alırken “Aşk, Büyü vs” Ankara Film Festivali’nde de yine En İyi Kadın Oyuncu (Selen Uçer) ve Onat Kutlar En İyi Senaryo ödüllerini kazanmıştı.

“Aşk, Büyü vs” halen MUBI’de çevrimiçi izlenebilir.