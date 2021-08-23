Üzerine palmiye ağacı düşen kadın feci şekilde hayatını kaybetti
İsrail’de bir parkta yürüyen kadın, üzerine palmiye ağacı düşmesi sonucu feci şekilde can verdi.
İsrail’in batısındaki Tiberya kentinde dün akşam saatlerinde bir parkta yürüyen kadının üzerine palmiye ağacı düştü.
Henüz bilinmeyen nedenle düşen ağacın altında kalan kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İsrail’deki acil yardım kuruluşu Magen David Adom (MDA) yetkilisi Yoel Nagar açıklamasında, "Parka geldiğimizde yerde yatan yaralı kadının, üzerine düşen büyük bir ağacın altında sıkıştığını gördük. Kurtarma operasyonunun ardından kadının yaşam belirtisi olmadığını tespit ettik” dedi.
Polis tarafından olayla ilişkin inceleme başlatıldı.
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