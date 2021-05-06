Uzmanı kaleme aldı: "50 Soruda Dil Öğrenme"
Prof. Dr. Cem Balçıkanlı’nın kaleme aldığı Bilim ve Gelecek Yayınları tarafından yayımlanan “50 Soruda Dil Öğrenme” kitabı, yabancı dil öğrenmek isteyen kişilerin sorularına yanıt veriyor.
Çocuklar en fazla kaç dili aynı anda edinebilirler, yabancı dil öğrenmenin ideal yaş aralığı var mıdır, dil öğrenmek yetenek işi midir, yabancı dil öğrenmek için yurtdışında yaşamak şart mıdır, yabancı dil öğrenmek isteyen bireyler nereden başlamalı?
Eğer siz de yukarıda gördüğünüz sorulardan bir veya birkaçını hayatınızın bir döneminde sorduysanız Prof. Dr. Cem Balçıkanlı’nın kaleme aldığı Bilim ve Gelecek Yayınları tarafından yayımlanan "50 Soruda Dil Öğrenme" kitabını ilginç ve faydalı bulacaksınız.
Türkiye’nin pek çok farklı bölgesindeki kişilerden dil öğrenmeye ilişkin en çok merak ettikleri soruları toplayan ve bu sayede elinde 1500 sorudan oluşan bir soru havuzu olan Balçıkanlı, yabancı dile yabancı kalmayalım felsefesiyle bir kitap kaleme aldı. Dil öğrenme üzerine pek çok yanlış bilginin olduğuna, 15 günde hipnoz ile dil öğrenileceğini söyleyen reklamların ne yazık ki kabul gördüğüne ve pek çok temel kavramın uzman olmayan kişiler tarafından sıklıkla yanlış kullanıldığına değinen Prof. Dr. Balçıkanlı, bu yanlış bilgilendirmelerin bir sonucu olarak da insanların dil öğrenmeye ilişkin yanlış inançlara sahip olduğunu ortaya koyuyor.
Yanlış
bilgilerin önüne geçerek insanların bilinçlendirilmesi gerektiğinin bu kitabın
hazırlanmasındaki en temel motivasyonu olduğunu aktaran yazara göre insanların
dil öğrenmelerinin önünde herhangi bir engel yok. Prof. Dr. Balçıkanlı şöyle söylüyor: “Dil öğrenmeye ilişkin aklınıza
gelebilecek soruların hem bilimsel hem de uygulamalı yanıtlarını bulacağınız
kitabın yol gösterici bir kılavuz görevi göreceğini düşünüyorum. Kim bilir
belki de bu kitap size nasıl oluyor da anlayıp konuşamadığımızın cevabını
verir. Herkes dil öğrenebilir. Yeter ki istek olsun, inanç
olsun, planlama olsun.” Türkiye’deki yabancı dil eğitimine ilişkin analizlerin de
bulunduğu kitapta dil eğitiminde karşılaşılan sorunlar; ders
saatleri, öğretim yöntemleri, ölçme ve
değerlendirme, öğretmen nitelikleri, eğitim öğretim materyalleri,
program çeşitliliği ve yabancı dil öğrenmeye başlama yaşı gibi boyutlarda ele
alınıyor.
Yanlış bilgilerin önüne geçerek insanların bilinçlendirilmesi gerektiğinin bu kitabın hazırlanmasındaki en temel motivasyonu olduğunu aktaran yazara göre insanların dil öğrenmelerinin önünde herhangi bir engel yok.
Prof. Dr. Balçıkanlı şöyle söylüyor:
“Dil öğrenmeye ilişkin aklınıza
gelebilecek soruların hem bilimsel hem de uygulamalı yanıtlarını bulacağınız
kitabın yol gösterici bir kılavuz görevi göreceğini düşünüyorum. Kim bilir
belki de bu kitap size nasıl oluyor da anlayıp konuşamadığımızın cevabını
verir. Herkes dil öğrenebilir. Yeter ki istek olsun, inanç
olsun, planlama olsun.”
Türkiye’deki yabancı dil eğitimine ilişkin analizlerin de bulunduğu kitapta dil eğitiminde karşılaşılan sorunlar; ders saatleri, öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, öğretmen nitelikleri, eğitim öğretim materyalleri, program çeşitliliği ve yabancı dil öğrenmeye başlama yaşı gibi boyutlarda ele alınıyor.
Video Haberler
- Meral Akşener canlı yayında böyle kızdı: Aptallık!
- 10 metrelik kuyuya düşen fil böyle kurtarıldı
- İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins’in zor anları
- AKP'nin 'sürprizine' sosyal medyadan tepki
- Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
- Drift yapan trafik magandasına ceza yağdı
- E-5’te geri geri gelen sürücüler trafiği tehlikeye soktu
- İran'ın propaganda videosunda dikkat çeken görüntü
- Memleket Hareketi'nin logosu belli oldu
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
En Çok Okunan Haberler
- MHP'ye sert yanıt
- Bahçeli tweet attı; yönetim harekete geçti
- Ey savcı, saygısızlık arıyorsan burada!
- Ali Kırca yıllar sonra ilk kez ortaya çıktı
- AKP'nin yayınladığı videonun konsepti 'çalıntı' çıktı
- '7 Mayıs’tan itibaren anahtarınızı evde unutmayın'
- Arka Sokaklar oyuncusu kansere yakalandığını duyurdu
- İmamoğlu soruşturmasına AKP'den ilk yorum
- Naci Görür'den tedirgin eden 'deprem' açıklaması
- Habertürk'te Aydemir'in yerine gelen isim belli oldu