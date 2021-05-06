Uzmanı kaleme aldı: "50 Soruda Dil Öğrenme"

06 Mayıs 2021 Perşembe, 09:53

Çocuklar en fazla kaç dili aynı anda edinebilirler, yabancı dil öğrenmenin ideal yaş aralığı var mıdır, dil öğrenmek yetenek işi midir, yabancı dil öğrenmek için yurtdışında yaşamak şart mıdır, yabancı dil öğrenmek isteyen bireyler nereden başlamalı?

Eğer siz de yukarıda gördüğünüz sorulardan bir veya birkaçını hayatınızın bir döneminde sorduysanız Prof. Dr. Cem Balçıkanlı’nın kaleme aldığı Bilim ve Gelecek Yayınları tarafından yayımlanan "50 Soruda Dil Öğrenme" kitabını ilginç ve faydalı bulacaksınız.

Türkiye’nin pek çok farklı bölgesindeki kişilerden dil öğrenmeye ilişkin en çok merak ettikleri soruları toplayan ve bu sayede elinde 1500 sorudan oluşan bir soru havuzu olan Balçıkanlı, yabancı dile yabancı kalmayalım felsefesiyle bir kitap kaleme aldı. Dil öğrenme üzerine pek çok yanlış bilginin olduğuna, 15 günde hipnoz ile dil öğrenileceğini söyleyen reklamların ne yazık ki kabul gördüğüne ve pek çok temel kavramın uzman olmayan kişiler tarafından sıklıkla yanlış kullanıldığına değinen Prof. Dr. Balçıkanlı, bu yanlış bilgilendirmelerin bir sonucu olarak da insanların dil öğrenmeye ilişkin yanlış inançlara sahip olduğunu ortaya koyuyor.