Yabancı dil için yol haritası: Çocuğum İngilizce Öğreniyor

Yabancı dil eğitiminde yol haritası olabilecek 'Çocuğum İngilizce Öğreniyor' kitabını, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ve Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen kaleme aldı. Kitap, tamamen velilerden ve İngilizce öğretmenlerinden toplanan sorular ışığında yazıldı.

'Çocuğum İngilizce Öğreniyor' tanıtım metninin tamamı şu şekilde:



Altın Kitaplar Akademi etiketiyle okurla buluşan Çocuğum İngilizce Öğreniyor velilere ve yabancı dil öğretmenlerine yönelik yazılan kılavuz kitap niteliğinde bir eserdir. İngilizce öğretmeni, öğretmen eğitmeni, bilim insanı ve veli şapkalarını takarak bu kitabı kaleme alan Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ve Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen, kitabın tamamen velilerden ve İngilizce öğretmenlerinden toplanan sorular ışığında yazıldığını ifade ediyor. Yazarların yıllardır verdiği veli ve öğretmen eğitimi seminerlerinde elde ettikleri bu sorular kitabın sadece içeriğini belirlememiş. Sorulardan hareketle oluşturulan somut vakalar, bu vakaların bilim insanı gözüyle incelenmesi ve yapılan inceleme sonucunda varılan prensipler, işin sadece “Ne?” boyutunu değil “Nasıl?” ve “Neden?” boyutlarını da göstererek okura çocukların İngilizce öğreniminde derinlemesine bir bakış açısı sunuyor.

Çocuğum İngilizce Öğreniyor, içeriğini beş temel başlık altında ele almış. Birinci bölümde ülkemizin eğitim ekolojisi bağlamında İngilizce öğrenmenin boyutları, çocuklarımızın öğrenmesi gereken yabancı dil yeterliğinin doğası ile çocukların her yaşta sergiledikleri gelişimsel dönemler ele alınmış. Bu bölümde bir anlamda velilere çocukları öğrenci olarak tanıtılmış ve onları İngilizce öğrenirken nelerin beklediği somut bir biçimde anlatılmış.

İkinci bölüm ise Türkiye’de İngilizce öğretimine dair yazarlara en çok sorulan on soruyu ayrıntılı bir biçimde yanıtlıyor. İki dilli eğitimden çocuğun ders çalışma sürecinde veli rolüne kadar oldukça kapsamlı analizler sunulmuş. Üçüncü bölüm, neredeyse her evde yaşanan yirmi temel öğrenme vakasını mercek altına alıyor; anne-baba ve çocuk diyalogları, bazen evde bazense okulda geçen konuşmalar her vakanın başında teatral bir açılışla okura sunulmuş. Bu vaka bölümlerinde her anne babanın kendilerinden bir şeyler bulması muhtemeldir. Akabinde bu kısa dramalar öğretmen ve öğretim üyesi gözüyle incelenmiş ve her vakanın sonunda kıssadan hisse misali bilimsel prensipler sunulmuş. Vaka metinlerinin bu yapısı velileri ve öğretmenleri eğitme iddiası taşıyor ve eser bu sayede tavsiye verme söyleminin ötesine geçip okura bir İngilizce öğretmeni gibi düşünme becerilerini kazandırıyor.

Prof. Dr. Cem Balçıkanlı ve Prof. Dr. Kemal Sinan Özmen

Tüm bölümler boyunca akıcılığını ve sadeliğini koruyan kitap, dördüncü bölümde velilere çocuklarının eğitim yaşamları boyunca yapmaları ve yapmamaları gereken somut davranışları net bir biçimde özetleyerek bir anlamda önceki üç bölümün kısa bir özetini sunuyor. Vakaları ve prensipleri özenle okuyan velilerin ve öğretmenlerin Yapınız-Yapmayınız bölümündeki önerilerin arkasındaki bakış açısına daha kolay edineceği su götürmez. Son bölümde ise mesleğe öğretmen olarak başlayan iki öğretim üyesinin okullara ve dil kurslarına dair önemli tespitleri bulunuyor. Çocukları okullara ve dil kurslarına yazdırırken kurum yetkililerine neleri sormalıyız, kurum hakkında neleri bilmeliyiz odağında öneriler sunulmuş.

“Veliler ve Yabancı Dil Öğretmenleri için Yol Haritası” alt başlığı taşıyan Çocuğum İngilizce Öğreniyor bilimsel ve teknik konuları sade, anlaşılır ve akıcı bir dille ele alarak misyonunu yerine getiriyor. Özellikle velilerden gelen sorular çerçevesinde hazırlanan kitap çocuğu için daha fazlasını ve iyisini isteyen anne ve babalara, İngilizce eğitimine dair akıllarında olması muhtemel tüm soruları bilimin ve ülkemizin gerçekleri ışığında yanıtlıyor. Eser, ağır bir literatür taraması yapmak yerine okuru eğitmek, bilgilendirmek ve bu yolla bilinç kazandırmak iddiasını taşıyor. Kitabı okuyan velilerin ve öğretmenlerin olası sorularını yazarlara iletebilmeleri, sonraki baskılarda bu sorulara da yer verileceğinin bildirilmesi kitabın uzun soluklu bir başucu kaynağı olacağının ip uçlarını veriyor.

Künye: Altın Kitaplar Akademi, Eylül 2021, 160 Sayfa