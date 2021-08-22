Yangın bölgesindeki bal üreticileri yem desteği talep ediyor

22 Ağustos 2021 Pazar, 03:00

Muğla'da gerçekleşen orman yangınları sonucu doğal yaşam çok büyük zarar aldı.



Türkiye Arıcılar Birliği, Bee’o ve Güvenilir Ürün Platformu’nun Ege Bölgesi’ndeki yangınların arıcılık sektörüne etkilerini görmek için düzenlediği inceleme gezisi kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan ve yangın sırasında başka şehirlerde olan arıların yakında bölgeye döneceğini hatırlatan Türk, şöyle devam etti: “Arılar dönünce burada aç kalacak ve ölecekler. Acilen devletimizden ve gönüllülerden arı yemi istiyoruz. Yoksa gelen arıları besleyemeyeceğiz. Ayrıca arıcıların bankalara olan kredi borçlarının da ertelenmesini talep ediyoruz. Biz iki yıldır kuraklıkla mücadele ediyorduk, rekoltemiz yüzde 10’lara kadar düşmüştü. Bu yangınla birlikte mahvolmuş durumdayız. Burada doğrudan 6 bin kişi, dolaylı olarak 40 bin kişi bu işle geçiniyor. Eğer yardım edilmezse bu işi bırakıp şehre gideceğiz ve Türkiye’de arıcılık bitecek.” Veli Türk



30-40 YIL SÜRECEK

Bölgedeki çam balının ülke rekoltesinin yüzde 95’ini karşıladığını hatırlatan Bee’o Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı da sadece ihracat kaybının 100 milyon dolar civarında olacağını belirtti.

Samancı, “Ayrıca çok sayıda insan evini kaybetti. Oradaki maddi hasarı hesaplayamadık henüz. Onları geri getirebiliriz belki ama yanan çamlardan tekrar çam balı üretilmesi en az 30-40 yıl sürecek. Adeta bir felaket yaşanıyor burada. Biz bir an önce burada habitatın kendini yenilemesi için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.