Yangınlarla ilgili şok ses kaydı iddiası
Manavgat Cumhuriyet Savcılığının orman yangınlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmada ortaya çıkan ses kaydı herkesi şoke etti. Ses kayıtlarında yangını kendisinin çıkardığını ifade eden şahsın bin TL karşılığında yangın çıkarttığı yer alıyor.
Manavgat ve Akseki'deki 28 Temmuz’da başlayan ve 10 gün süren orman yangınları ile ilgili soruşturmalar devam ederken Jandarma Komutanlığına Ö.T. (40) isimli bir kadın tarafından yangını çıkardığını iddia eden A.Y. (40) isimli şahsın konuşmalarının yer aldığı ses kaydı teslim edildi. Ö.T.’nin teslim ettiği ses kaydı ise jandarma ekiplerini harekete geçirdi.
KENDİSİNE AİT MOTORDAN BENZİN ÇEKİP AYRI AYRI YERLERE DAĞITARAK YAKMIŞ
Daha sonra Ö.T. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. Yaptığı telefon konuşmasında A.Y’nin Güçlüköy’de çıkan orman yangınını kendisinin başlattığını ifade etmesi üzerine ses kaydını saklama gereği duyduğunu dile getiren Ö.T.’nin verdiği ifade de ise "Telefonumdaki bir program ile görüşmelerimi kaydediyorum. Kayıtlar çoğaldığında silerim. Ancak A.Y. ormanı yaktığını anlattığı için bu ses kaydını silmedim. A.Y, telefonla beni aramıştı 'Güçlüköy'ün Manhayıt mevkisindeki ormanı yakmış olduğundan bahsetmiş olduğu için bu ses kaydını saklama moduna alarak telefonumda sakladım. Görüşmemizde bana Güçlüköy Manhayıt mevkisinde çıkan orman yangınını kendisinin çıkarmış olduğunu, bu işi bin TL para karşılığında yaptığını, kendisine ait motordan benzin çekip ayrı ayrı yerlere dağıtıp yakarak yangın çıkarttığını” ifade etti.
250 TL’YE YAKALANIRSAN SARHOŞ VE MADDE BAĞIMLISI OLDUĞUNU SÖYLE TALİMATI
İfadesine devam eden Ö.T., “Ormanı yakması için bin TL karşılığında anlaştığını, ancak anlaştığı kişinin 250 TL fazla para verdiğini, bu kişinin yakalanması durumunda sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylemesi talimatı verdiğini, kendisine ormanı yaktıranın ve parayı veren kişinin farklı olduğunu, para veren kişiyi bildiğini ama yaktıranının kim olduğunu bilmediğini söyledi. Ancak kimden para aldığını kimin ormanı yakması için talimat verdiğini bana söylemedi” dedi.
TUTUKLANDI
Ses kaydı ve Ö.T.’nin verdiği ifade üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, A.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.Y. ise Ö.T’yi etkilemek için yangını kendisinin başlattığını söylediğini, görüşmenin gerçekleştiği gün sarhoş ve madde kullandığı için kafasının iyi olduğunu, görüşme yaptığını hatırlamadığını söyledi.
Suçlamaları reddeden A.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Video Haberler
- Erdoğan harçlık dağıttı
- İlk defa canlı olarak görüntülendi
- İstanbul'da evde yılan paniği
- 'Daire 16 Özay' Türkiye'nin gündeminde
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li vekilden polise hakaret
- AKP'li vekilden 'pes' dedirten açıklama
- CHP'li Taşçıer, Gökçek'in yeni skandalını anlattı
- İşte son anket: AKP için haberler kötü!
- Mersin Valiliği, CHP'li Başarır'ı hedef aldı
- Anlaşma sağlandı; kritik açıklama bugün
- Sürücüler böyle kandırılıyor
- Şahan Gökbakar'dan iktidara 'aşı' göndermesi
- İstanbul ve İzmir için büyük tehlike
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı