Yazarımız Şahin Aybek'e sosyal medya saldırısı
Yolsuzluk iddialarını yazdığı için tehdit edilen cumhuriyet.com.tr yazarı, eğitimci Şahin Aybek'in bu kez de Twitter hesabı saldırıya uğradı.
Yazarımız Şahin Aybek'in Twitter hesabının saldırıya uğradığını sosyal medya hesabından duyuran İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
"CESUR ve AYDIN KALEMLER SUSTURULAMAZ! Dostumuz Cumhuriyet Gazetesi Eğitimci Yazarı sahin_aybek'in hesabı, yobazlar ve şer odakları tarafından yapılan saldırılar sonucu kilitlenmiştir. Lütfen hesabı takibe alıp, rt'leyip, beğenip yorum yapalım. TwitterSupport lütfen açın hesabı"
CESUR ve AYDIN KALEMLER SUSTURULAMAZ!— Cemil KILIÇ (@m_cemilkilic) December 22, 2020
Dostumuz Cumhuriyet Gazetesi Eğitimci Yazarı @sahin_aybek'in hesabı,yobazlar ve şer odakları tarafından yapılan saldırılar sonucu kilitlenmiştir.
Lütfen hesabı takibe alıp,rtleyip,beğenip yorum yapalım.@TwitterSupport lütfen açın hesabı
AYBEK'TEN AÇIKLAMA
BU SALDIRILAR ATATÜRK CUMHURIYETİ İÇİN NE KADAR DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR!
Ne yaparlarsa yapsınlar, yatılı okullarında büyüdüğümüz bu devlete ve halka eğitimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Size gazetem Cumhuriyetin uğradığım siber saldırı haberini atıyorum. Lütfen destek olmak için benim @sahin_aybek Twitter hesabımı takibe alın. Tweetletimi rtleyin, beğenin ve yorum yapınız!
NE YAPARLARSA YAPSINLAR,BAŞARAMAYACAKLAR ve YILDIRAMAYACAKLAR!
Arayan soran herkese teşekkürler. Hep beraber bu ülkeyi daha güzel yerlere taşıyacağız.
TÜRKİYE HEPİMİZİN, EĞİTİM HEPİMİZİN. YILMAK YOK EĞİTİME DEVAM!
Bilgiyle, emekle, dayanışmayla ve de sevgiyle.
Eğitim hizmetkârı Şahin AYBEK
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