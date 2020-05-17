Yerine kayyım atanan Altınova Belediyesi Eş Başkanı Budak tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediyesi Eşbaşkanı Casim Budak, tutuklandı.

cumhuriyet.com.tr
17 Mayıs 2020 Pazar, 12:22

İçişleri Bakanlığı kararıyla 15 Mayıs’ta yerine kayyım atanmasının ardından gözaltına alınan Muş’un Korkut ilçesi Altınova Belde Belediyesi Eş Başkanı Casim Budak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık ifadesi ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Budak, "terör örgütü propagandası yapma" iddiasıyla tutuklandı.

Tutuklanan Budak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.


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