Yükseköğretim Kurumları Sınavı maratonu dün sona erdi

28 Haziran 2021 Pazartesi, 04:00

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile sona erdi. Sınava 2 milyon 607 bin 903 aday katıldı.



AYT testindeki soruları inceleyen uzmanlar, matematik ve geometri sorularının zorluk derecelerinin yüksek olduğunu, bilgiyi doğru yorumlayan adayların başarılı olacağını belirtti.

Uğur Okulları sınavlardan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, soruları şöyle yorumladı: “AYT’de genellikle tüm dersler orta zorlukta olup sayısal ve eşit ağırlık öğrencileri için matematik ve Türk dili ve edebiyatı, sözel öğrenciler için Türk dili ve edebiyatı dersi belirleyici olacaktır. Sınav, matematikte matematiksel düşünceyi sorgulayan ve yorum gerektiren sorulardan; Türk dili ve edebiyatı ise bilgi sorgulayan ancak aynı zamanda yorum becerisi gerektiren sorulardan oluşmuştur. Genel olarak bilgiye dayalı sorulmuştur. Çözülebilmesi için konular dersin formatına uygun öğrenilmeli.”

Bilfen liseleri bölüm başkanları da AYT’de alan bilgisi ve yorum gücü olan adayların başarılı olacağına dikkat çekerek “AYT; öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri soru içerisinde doğru kullanarak çözüme ulaşmalarını sağlayan bir sınav olarak hazırlanmıştır” değerlendirmesini yaptı.

Bahçeşehir Koleji öğretmenlerinin matematik soruları üzerine yorumları da şöyle:

“2020 AYT matematik testinde pandemiden dolayı çıkarılan konuların bu sene sınava tekrar dahil edilmesi ile sınavın zorluk seviyesi artmıştır. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamakla birlikte, bir soruda birden fazla kazanımın ölçüldüğünü ve soruların güçlük seviyesinin orta ve zor düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanında soruların çok işlem adımı gerektiren yapıda olması da sınavın zorluk düzeyini arttırmıştır.”

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE ZORDU

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları üniversite hazırlık bölüm başkanlarının derslere göre yorumları şöyle:

MATEMATİK: Hem bilgiyi hem de yorum gücünü ölçen sorulara yer verilmiş. Önceki senelere göre zorluk düzeyi daha yüksek bir sınav olmuş.

GEOMETRİ: Geçmiş yıllardaki sorularla karşılaştırdığımızda daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Sınavları hazırlayan komisyonun Milli Eğitim kitaplarını inceleyerek mi bu soruları hazırladıklarını öğrenciler kadar biz öğretmenler de çok merak ediyoruz.

FİZİK: 11. ve 12. sınıf müfredatının tamamını kapsayan, çoğunluğu orta, birkaçı da üst düzey sorulardan oluşmuştur. Soruların güzel hazırlandığı ve eleyici olduğunu belirtebiliriz.

KİMYA: Zorluk derecesi geçen senelere göre biraz daha yüksek, bilgi ağırlıklı ve bilgiyi kullanma gerektiren sorulardan oluşmuş.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI: Edebiyat sorularında müfredatın hemen her başlığından soruya yer verilse de ağırlıklı olarak şiir yorumlama soruları sorulmuş. Buraya seçilen şiirlerin divan edebiyatı ürünü olması, öğrencilerin kullanılan dile hâkim olmaması nedeniyle sorun yaşamalarına yol açmış.

TARİH: Öğrencileri zorlayabilecek nitelikte sorular.

COĞRAFYA: Konuya hâkim, çalışan öğrencilerin kolaylıkla çözebileceği sorulardan oluşan bir test yapılmış.