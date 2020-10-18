Yunanistan Türkiye’yi suçladı: Ege’deki arama-kurtarma alanı yasadışı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ege Denizi’nde hukuki çerçeveye dayanan arama ve kurtarma faaliyet alanına ilişkin açıklamada bulundu. Türkiye'nin eylemliliğinin yasadışı olduğunu ileri sürdü.
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Ege Denizi’nde hukuki çerçeveye dayanan arama ve kurtarma faaliyet alanına ilişkin açıklamada bulundu. Yunanistan tarafından söz konusu yasa ‘Ege Denizi'nin yarısını kapsadığı iddiasıyla gerekçesiyle yasadışı’ ilan edildi.
Açıklamanın devamında “1988’deki yasa tarafından tanımlanan Yunanistan’ın egemenlik ve sorumluluk alanını içeren ihlalin devamı niteliğindedir. Operasyonel kriterlere dayalı değildir ve güvenliği sağlama amacına hizmet etmez” denildi.
“TÜRKİYE SİYASİ OLARAK KARAR VERDİ”
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sadece siyasi amaçlı bu son hamle ile Türkiye'nin kafa karışıklığından kaynaklanmamakla birlikte, insan hayatını riske atmaktan çekinmediği açıktır. Bu adım, Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'deki keyfi eylemlerine ve yasadışı iddialarına eklenmiştir. Türkiye bir noktada nihayet uluslararası hukuk normlarına uymalıdır”
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