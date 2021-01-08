Yurttaşların sorunlarından değil Öztunç'un konuşmasından rahatsız oldular

08 Ocak 2021 Cuma, 00:03

24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremden sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ile Elazığ Milletvekili Gürsel Erol koordinesinde 30 milletvekili kente geldi.

Kentte çeşitli incelemede bulunan heyetin başındaki Öztunç, bir yerde miting otobüsünde yaptığı konuşmada, “Yardım kolisi tam geliyor mu? Gelmiyor. Gelenin içinde de çoğunlukla biliyorum zamanı tarihi geçmiş ürünler var öyle değil mi? Hak mı böyle bir hak olur mu? Bunun için mi var devlet? Hepiniz, çoğunuz büyük bir çoğunluğunuz büyük bir kısmınız gittiniz AK Parti’ye oy verdiniz bunun için mi oy verdiniz? Hayır. Bunları uyarmak için kulaklarını çekmek için bugün buradayız. Başka bir derdimiz yok” ifadelerini kullanması AKP'yi rahatsız etti.

AKP'li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, sosyal medyadan Öztunç’u etiketleyerek, "Elazığ halkı merttir, yiğittir. Yapılan iyilikleri asla unutmaz, hele ki zor zamanında dağ gibi arkasında duran devletinin ve kendi evlatlarının kulağını başkasına çektirmez. Elazığlının kulağını çekmek kimsenin haddine değil” dedi.

AKP cephesinden Milletvekili Metin Bulut, “Elazığ had bildirme yeri değil. Had bilme yeridir. Hiç kimse Elazığlıların kulağını çekmeye cüret edemez. Önce haddinizi bileceksiniz. Biz buradayız buyurun bir deneyin de görelim” paylaşımını yaptı.

AKP'li milletvekili, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfü Tolga Ağar da, “Elazığ’dayım neredeyseniz siz misafirsiniz zahmet etmeyin ben geleyim deneyin kulağımı çekmeyi bir senedir bu şehirde devlet millet el ele çalışanlar hastalıklarını saklamaya çalışarak evleri yetiştirmeye çalışıyor zor günde gelmedin şimdi bugün bu ne terbiyesizlik” diye yazdı.

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım da paylaşımında, “Halkın sesine kulak vermiyorsunuz, bizleri kulak çekmekle tehdit ediyorsunuz. Seçimlerde kimlere destek verdiğinizi, kimlerin sizin kulağınızı çektiğini bizler çok iyi biliyoruz. Elazığ’da olduğunu unutma” sözlerini kullandı.

ÖZTUNÇ YANIT VERDİ: TROLLERİNİZİ KANDIRIRSINIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, AKP'den gelen "tepki"lere “Ya konuşmamı dinlememişsiniz yada dinlediğinizi anlamıyorsunuz. Elazığlılardan oy alıp onlara hizmet etmeyenleri uyarmak, mecazi olarak da kulaklarını çekmek muhalefetin görevidir. Çarpıtma ile gerçeği kapatamazsınız. Sadece trollerinizi kandırırsınız” diyerek yanıt verdi.



