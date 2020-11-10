Zürih’in işlek noktasında 'Halkın Atatürk’ü'ne saldırı

10 Kasım 2020 Salı, 09:55

7 sene Türkiye’yi dolaşarak çektiği 11 bin fotoğrafla kitabını hazırlayan Mine Dal saldırı ile ilgili Cumhuriyet’e konuştu.

Dal, “Yayınevi Edition Patrick Frey, Zürih’in yoğun ve işlek olan bir yerinde bir kaç aydır iki sanatçıya bir reklam panosunda yeni kitapların yağlıboya resimlerini yaptırıyor. Benim kitap şu günlerde panoda. Panonun önünden geçerken gözlerime inanamadım. Panonun üzerine PKK, YPG yazılmış ve Everbody’s’in üstü çizilip‚ sinkaf içeren bir söz yazılmış.

YAYIN EVİ HAREKETE GEÇTİ

Yayınevinin saldırının izlerini hemen sildirdiğini aktaran Dal, “Bu çirkin bir sabotaj. Kitap burada 2 Kasım’dan itibaren 'Everbody’s Atatürk’ adıyla medyaya tanıtılıyor. Koronavirüs nedeniyle tanıtım online yürüyecek. Dolayısıyla birçok insanın gördüğü, göze çarpan bir konumda. Böyle bir yerde tabii ki ilgi çekiyor. Panonun PKK bayrağıyla boyanması, Atatürk’e çok çirkin bir küfür yazılmış olması, bunu yapanın bu kitabı görmediğinin, içeriğini tanımadığının ispatı olarak algılıyorum. Benim kitabım bir propaganda kitabı değil, daha ziyade sosyolojik bir çalışmaya yakın. İsviçre’de bu olay insanlara çocukça geliyor. Siyasi boyutu değil, bir sanat eserinin darp görmesi şeklinde üzüntüyle algılandı. Yayınevi bu görüntüyü derhal sildirdi. Onlar için bu olayın asla affedilir bir yanı yok. Beni üzen, kitabın siyasi bir boyuta taşınması ve siyasi saldırılara maruz kalması. Oysa bu kitap Türkiye’nin bütün bölgelerinde günlük hayatı yansıtıyor, halkın Atatürk’ünü gösteriyor. Bunu bilmeyenlere tek önerebileceğim şey, kitabı alın, kitaptaki görselleri inceleyin. 651 sayfalık bu kitaba iyice baktıktan sonra, yorumlara kalkışın. Bu eser bir fenomeni belgeliyor. Ve bu fenomenin sadece Türkiye’de olmasından bence gurur duyabiliriz, hepimiz. Çok tedirginim. Zira benim adım çok net bir biçimde görülüyor. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek” şeklinde konuştu.

KİTAP İSVİÇRE’DE YAYINLANDI

Dal, “Ben bir fotoğraf sanatçısıyım. Dolayısıyla toplumda gördüklerimi, kendi anlatım tarzım doğrultusunda ele yorumluyorum ve kardaja alıyorum. Sonunda bu yıllar süren çalışma kitaba dönüştü. Şimdiye kadar Türkiye’de böyle bir Atatürk fotoğraf kitabı çıkmadı. Bu bir ilk ve tek. Ben halkın Atatürk’ünü gösterdim kitabımda. Kitabın adı da ‚Halkın Atatürk’ü’. İki dilde yayınlandı. İngilizcesi‚ Everybody’s Atatürk. Sonunda, bazen son derece absürt bazen son derece seyirciyi şaşırtan, bazen de günlük yaşantımızda Atatürk’ü yeniden algılamamıza neden olan görseller çıktı ortaya ve bugüne kadar hiç görülmemiş bir Atatürk kitabı. Kitap İsviçre’de yayınlandı. Türkiye’de de satışta. Robinson Crusoe kitapevi satıyor. Internet üzerinden satın almak mümkün. rob389. Bana e-mail ile kitabı nerden satın alabilirim diye soranlar oluyor, çocuklarıma, torunlarıma bu kitabı almak istiyorum diyenler var. Bu beni çok duygulandırıyor.