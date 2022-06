Adamlar ve Kadınlar

03 Haziran 2022 Cuma, 11:33

İlk psikolojik bilim kurgusu Ex Machina’da (2014) iki erkeğin bir kadın robot yaratmasını, Annihillation’da (2018) kadın bilim grubunun erkeklerin çözemediği yabancı bir bölgeyi keşfetmesini betimleyen senarist-yönetmen Alex Garland, Men’de (Adamlar) erkekliği, ataerkil toplumu, kadının konumunu sorguluyor. Başkahraman olarak yine bir kadın karakter var karşımızda. Harper (Jessie Buckley) trajik bir olay sonucunda kocası James’i (Paapa Essiedu) yitirir. Bu travmayı atlatmak, iyileşmek için İngiliz kırsalında bir ev kiralar.

Adeta cenneti andıran taşrada evin bahçesindeki elma ağacından bir elma koparıp ısırır Harper tıpkı Havva gibi yasak meyvayı tadar. Oldukça garip bir tip olan ev sahibi Geoffrey (Rory Kinnear) Harper’ı karşılar ona –elmayı aşırdınız yani, kocanız nerede, hanımlar klozete attıklarına dikkat etmeli gibi ileri geri laflar söyler. Garland’ın tüm filmlerindeki karakterler gibi Harper’da bir mekanı keşfetmek, bir alanı araştırmak, bir gizemi çözmek için yemyeşil ormanda gezmeye başlar. Bir tünel görür, tünelin içinde sesinin yankılanmalarını dinler. Tünelin ucunda ona doğru gelen çıplak bir adam görünce oradan hızlıca uzaklaşır.

Metruk bir alanda kendisiyle saklambaç oynamak isteyen erkek çocuk Samuel karşısına çıkar. Saklambaç oynamak istemeyen Harper’a –aptal orospu- diye bağırır Samuel. Bir süre yemyeşil doğanın içinde yürür. Doğanın, rüzgarın esintisinin, kuşların seslerini alabildiğine duyarız. Dinginlik, sakinlik Harper’ı büyülemiştir. Kilisede acı içinde bağırır, çığlıklar atar. Genç kadının çığlıklarını duyan Papaz , Harper’a acı çekiyorsunuz, doğa sizi iyileştirecek der. Başta papaza dert yanan Harper,-kocanıza tokat için özür dileme fırsatı verdiniz mi deyince papaza küfredip kaçar. Pubda barmen, polis, müşterilerle karşılaşır, adamların hepsi birbirlerine benziyorlardır. Aktör Rory Kinnear farklı adamları başarıyla canlandırır.

Harper mega kent Londra’da yaşadığı rahatsızlıkları, soluk alamama, yaşayamama duygusunun burada, taşrada da duyumsar. Kocası James’in yanında soluk alamaz olmuştur, ondan korkuyordur. Harper James’e sorar: - Benden ne istiyorsun ? - Sevgini. Sevgi gösterme zorunluluğu Harper’ı bunaltmıştır. Samuel ona vicdan azabı, suçluluk duygusu yaşatır. Papaz genç kadına tecavüz etmeye kalkışır, bekaretini kaç yaşında kaybettin, şehvet konusunda uzmansın, erkekler üzerindeki gücünü, hakimiyetini bundan alıyorsun der.

Adamlar’da Harper uzun bir uykudan uyanır, iyileşmeye, toparlanmaya başlar, eskilerden uzanan endişeleri geride bırakır, karanlık korkularından sıyrılır. Yoğun, ağır erkeklik bulutu gittikçe dağılmaya başlar. Psikolojik dram izleyiciyi Harper’ın zihinsel yolculuğunun içine taşır, bu gerçeküstü paranoyayı, feminist allegoriyi Harper’ın gözünden izleriz. Adamlar tek bir varlık olarak karşısına çıkarlar. Ben Salisbury ile Geoff Barrow’un dini temalı müziği etkileyicidir. Evlerin içi kırmızı, turuncu, doğa yemyeşildir.

Men’in taslak senaryosunu 15 yıl önce yazan Alex Garland, The Beach, 28 Days Later, 28 Weeks Later filmlerinin de senaristi. Wicker Man (1973), The Society (1989) gibi kült filmlerden, Attack on Titan (2013- 2020) adlı animasyon dizisinden esinlenen Men, ezici erkekliği, kadının konumunu, ataerkilliği, erkeğin otoritesini eleştiriyor. Ataerkil dünyada erkekler gelişebilecekler mi, başka bir biçimde doğabilecekler mi sorusunu soruyor. Hep erkeklik krizi geçiren, güvensizlik içindeki adamlar kadınların kabusu olmayı sürdürüyorlar.

Alex Garland’ın senaryosunu yazıp yönettiği, Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu, Gayle Rankin, Sarah Towney’in oynadığı erkeklik, ataerkillik, doğum, suçluluk, vicdan, yas, matem, erk öğelerini sorgulayan Men (Adamlar/ 2022) bugün gösterime girdi.