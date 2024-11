Anna Laudel’de açılan sergi, birbirine zıt malzemeleri birleştiriyor

Yayınlanma: 14.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 07:50

Anadolu’da halı vazgeçilmez bir ev eşyası. Tarihten bu yana duvarlarda da zeminde de kullanılan halıların bize sunduğu sembolleri anlamlandırmaya çalıştık. Anna Laudel’de de yarından itibaren görülebilecek Ramazan Can ve Cem Sonel’in “All the Good Memories are Stored (Tüm Güzel Anılar Saklanır)” isimli sergisi de çoğunlukla halılara eşlik eden dijital yerleştirmelerle geçmiş ve geleceği birbirine bağlıyor.

GELENEKSELE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIM

Can ve Sonel birbiriyle zıt malzemelerle eserlerini üretseler de ortaya çıkan eserler birbirleriyle uyumlu. Bu da iki sanatçının birbiriyle iyi anlaşmasından kaynaklanıyor. Dünkü basın turunda Sonel’in söylediği, “Ramazan’la çalışması çok rahat” sözleri iki arkadaşın eserlerinde birbirlerini nasıl bu kadar ustalıkla tamamladıklarının da bir açıklaması.

Ramazan Can eserlerinde Şamanizm ve modern mistizm konularını ele alıyor. Halılarında sıklıkla Anadolu motiflerini görüyoruz. Sanatçı, İslamiyet sonrası resimlerde tasvirin yasak olmasının halı dokumacılığında sonsuz sayıda soyut tasvir ortaya çıkardığını söylüyor.

Sergide sıkça görülen “0” ve “1” rakamları grafik tasarım çıkışlı Sonel’in varlık ve devinimle olan ilişkisinden geliyor. Bu iki rakam dijital dünyanın temellerini oluşturuyor. Hatta giriş katındaki eserlerden biri sadece 0 ve 1’lerden, yani sadece makinelerin “okuyabildiği” sayılardan oluşuyor.

Sergi, sanatçıların geçmiş üretimlerinin devamı niteliğinde. Modern dünyanın işleyişi içinde zaman ve bellek kavramlarını sorguluyor. Dijital tabanlı led ve dokuma halıların birleşimiyle geleneksel motiflere çağdaş bir yaklaşım getiren sergi, sanatçıların bireysel hafızalarından yola çıkarak kolektif bir belleğe uzanmayı amaçlıyor. Sergide vurgulanan kolektif hafıza, insanların birlikte aynı anda yaşadıkları geçmiş üzerine değil, geçmişin bilgisinin ortak olmasına odaklanıyor. Sergi, İstanbul Beyoğlu’ndaki Kazancı Yokuşu’nda yer alan Anna Laudel’de 12 Ocak 2025’e kadar görülebilir.