AKP 4-0 mağlup!

08 Nisan 2025 Salı

CHP’nin 21. olağanüstü kurultayından sonra gelinen noktanın özeti şudur:

İktidar İmamoğlu’na yönelik hukuk kılıflı operasyonundan murat ettiği hiçbir şeyi elde edemedi.

İktidarın bu konudaki hedeflerini ve sonuçlarını dört ana başlıkta toplayabiliriz.

Birincisi hedef, CHP’nin kendi içinde çalkalanacağı, kılıçların çekileceği, hançerlerin havada uçacağı, partinin birbirine gireceği yönündeydi. Buradaki tanımlamalar bizim değil, iktidarın yarı ve tam resmi yayın organlarının.

Bunda CHP’nin 4-5 Kasım 2023 38. olağan kurultayının 49’a 51 sonuçlanmasının da payı vardı. Bu yarılmanın devam edeceği, etmezse ettirileceği hesabı yaptılar. Aynı delege 17 ay sonra yüzde 90 Özgür Özel dedi. Bu tam bir güvenoyudur. Büyük bir güç ve sorumluluktur.

CHP delegesi Ekrem İmamoğlu’nun yorumuna katıldı, bu kurultay yarış değil barış kurultayı dedi.

Böylece iktidar ve medyasının en büyük beklentisi çöktü.

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İkinci yanılgı, İmamoğlu’nun üç gün, bilemedin bir ay sonra unutulacağı, bunun da ötesinde hakkındaki iddialar köpürtülerek aşağı çekileceği yönündeydi. Yani tam bir itibar suikastı! Bunun için her şey hazırdı. “Diploması sahte”, “Belediye değil suç örgütü yönetiyor”, “Seçimleri terör örgütüyle işbirliği yaparak kazandı”... İmamoğlu’nun yakın çalışma ekibini de işin içine katarak suçlamayı katmerli hale getirdiler.

Bunlar da ters tepti. İmamoğlu hazırlıklı olduğu bu saldırılara şu aşamada verilebilecek en etkili şekilde yanıt verdi. Perşembe günü Silivri’de yaptığımız görüşmede İmamoğlu’nun kısa, orta, uzun vadeli plan yaptığını gözlemledik.

Üçüncü yanılgı, İmamoğlu’nun tutuklanmasına gösterilecek tepkinin sadece CHP’lilerle sınırla kalacağı, toplumun büyük kesiminin kayıtsız kalacağı öngörüsüzlüğü oldu. 12 yıl önceki Gezi eylemleri dün olmuş gibi soruşturmalar açılarak topluma, “Sakın sokağa çıkayım demeyin. Her adımınızdan suç üretiriz” mesajı haftada üç doz verildiğinden İmamoğlu için herhangi bir toplumsal dalgalanma olmayacağı düşünüldü.

Bu da ters tepti. Toplumsal uyanış İmamoğlu’nu da aştı. Her yaştan gençler İmamoğlu’nun şahsında kendi dertlerini, özlemlerini de haykırdılar. 298 genç bu nedenle hâlâ tutuklu.

Dördüncü yanılgı ekonomide oldu. İktidar her hal ve şartta ekonominin gündemin ikinci sırasına düşmesinden memnun oluyordu. İmamoğlu operasyonunda ise öyle bir güvensizlik dalgası yayıldı ki piyasalar allak bullak oldu. 19 Mart’tan bu yana döviz patlamasın diye Merkez Bankası’nın kürekle fırına verdiği miktar 35 milyar doları buldu.

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Bu dört büyük yanılgının üzerine CHP’nin durumu ise şu:

1- Toplumla daha fazla bütünleşti. Hem üye sayısı arttı hem CHP çevresindeki yelpaze genişledi.

2- Öteki muhalefet partileriyle diyalog, işbirliği zemini arttı.

3- Özgür Özel genel başkanlığını perçinledi.

Bütün bunları devamında Özel, kurultayda yarından itibaren atılacak adımları sıraladı. Daha çok meydanlara çıkılacak, daha çok kente gidilecek!

Özel’in “cunta” söylemine iktidarın cunta rejimlerini aratmayacak bir söylemsel şiddetle karşılık vermesi önümüzdeki günlerde atacağı adımların habercisi!

Görüldü ki “Bakanlar Kurulu” yok, “bakanlar korosu” var! Hep bir ağızdan had bildirdiler!

Demokrasilerde haddi millet sandıkta bildirir!

Bunun dışındaki had bildirmeler haddi aşmak olur!