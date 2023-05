Benedict Cumberbatch, Bob Dylan'ın yaşamını konu alan filmde

Yayınlanma: 22.05.2023 - 12:50

Güncelleme: 22.05.2023 - 12:50

A Complete Unknown (Tam Bir Bilinmeyen) filminin başrolünde Bob Dylan'a hayat verecek ismin Timothée Chalamet olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Yapımcılar, yaklaşan biyografik filmde Pete Seeger rolünü Benedict Cumberbatch'in oynayacağını duyurdu. Seeger, ünlü müzisyenin ilk destekçilerinden ve akıl hocalarındandı.

Filmin yönetmen koltuğunda Indiana Jones and the Dial of Destiny, Ford v Ferrari ve Logan filmlerinde imzası olan James Mangold yer alıyor. A Complete Unknown'ın yönetmenliğini James Mangold üstlenirken, senaryosu Mangold ve Jay Cocks tarafından yazılacak. Mangold, filmin yapımcısı olarak da anılacak.

Yönetmen James Mangold, Cannes Film Festivali’nde gösterilen Indiana Jones and the Dial of Destiny’nin ardından basına yaptığı açıklamalarda A Complete Unknown hakkında da konuştu. Cumberbatch’in rolünü doğrulayan Mangold, yeni filminin dağıtımını üstlenecek Searchlight Pictures hakkında, “Benim için gerçekten bir yuva oluyor” ifadesini kullandı.

Chalamet ve Cumberbatch’in dışında yapımda yer alan oyunculardan bir diğeri ise Monica Barbaro. Top Gun: Maverick ile tanınan Barbaro yapımda Joan Baez karakterini canlandıracak. The Great dizisi ile Emmy adaylığı alan Elle Fanning ise Bob Dylan’ın 60’lı yıllardaki kurgusal sevgilisine hayat verecek.

BOB DYLAN KİMDİR?

1941 yılında doğan Amerikalı müzisyen Bob Dylan, hem Oscar hem de Nobel Edebiyat Ödülü kazanmış iki yazardan birisi olarak tarihe adını yazdırmıştı. Dylan aynı zamanda Pulitzer ve Grammy gibi ödüllerle de ilklerin sanatçısı olmuştu. 81 yaşındaki müzisyenin hayatı, bir kez daha film olmaya hazırlanıyor.

Dylan’ın hayatı 2007’de I’m Not There filminde Todd Haynes imzasıyla perdeye taşınmıştı. Ayrıca Coen Kardeşler’in Inside Llewyn Davis filmi de Dylan esintileriyle öne çıkmıştı. Şimdi ise sırada James Mangold var.