Hypnotic filminin başrolü Oscar ödüllü Ben Affleck oldu

Yayınlanma: 17.05.2023 - 13:54

Güncelleme: 17.05.2023 - 13:54

Once Upon a Time in Mexico, From Dusk Till Dawn ve Desperado filmlerine imza atan Robert Rodriguez’in yönetmenliğindeki Hypnotic: Zihin Avı filminin senaristliğini Max Borenstein üstlendi. Filmin başrolü ise Ben Affleck oldu.

FİLMİN KONUSU

Dedektif Danny Rourke, küçük kızı Minnie kaybolduktan sonra onu bir daha bulamamış ve eşinden de ayrılmıştır. Öfkesini ve kızını bulma umudunu hiç kaybetmeyen Danny, görev başındayken bir banka soygunu haberini alır. Bankaya hırsızdan önce ulaşmayı başaran Danny, kasada kızı Minnie’nin fotoğrafını bulur ve kızını bulmak için elindeki tek ipucunun peşinden gider. Ancak karşısına insanların zihinlerine yön verip tüm algısını yönetebilen hipnotikler çıkar.

BEN AFFLECK

Benjamin Géza Affleck, 1998 yılında Good Will Hunting filmi ile Matt Damon ile birlikte En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü ve En İyi Senaryo Akademi Ödülü'nü kazandı. 2006 yapımı Hollywoodland filmi ile Venedik Film Festivali'nde En İyi Aktör ödülünü aldı ve Altın Küre'ye En İyi Yardımcı Aktör dalında aday gösterilmiştir.