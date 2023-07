Benedict Cumberbatch, Doctor Strange rolü ile ilgili konuştu

Yayınlanma: 05.07.2023 - 12:35

Güncelleme: 05.07.2023 - 12:35

JW3 Speaker Series'e konuk olan Benedict Cumberbatch'e gelecek projeleri sorulduğunda yalnızca "gelecek yıl yapım aşamasında olan bazı Marvel filmleri var" cevabını verdi ama bunların hangi projeler olduğu hakkında herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Cumberbatch'in, şu anda resmi Marvel vizyon takvimi listelerinde olmayan ve bu kadar yakında çıkması pek mümkün görünmeyen, üçüncü "Doktor Strange" filminden mi bahsettiği açık değil, ancak başka bir Marvel Sinematik Evreni filminde rol alması daha olası görünüyor.

Oyuncu Doctor Strange rolünü kendi solo filmleri dışında "Avengers: Infinity War", "Avengers: Endgame", "Thor: Ragnarok" ve "Spider-Man: No Way Home" filmlerinde oynadı. Karakteri son olarak, ikinci solo filminin jenerik sonrası sahnesinde Cle ile birlikte neden olduğu bir "saldırıyı" düzeltmeye çalışırken ortadan kaybolurken gördük.

Gelecek Marvel filmlerine baktığımızda; "Captain America: Brave New World"ün çekimleri tamamlandı, "Deadpool 3"ün çekimleri devam ediyor, "Thunderbolts" ve "Blade" ise senaristlerin grevi bitene kadar beklemeye alındı. Bunlara ek olarak "Fantastic Four" filminin çekimlerinin gelecek yıl başlaması bekleniyor ve tüm projeler arasında bu film Cumberbatch'in dönüşü için en uygun aday gibi görünüyor.