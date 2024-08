Bilimkurgu-korku ‘Alien: Romulus’ ile, romantik dram ‘Bizimle Başladı Bizimle Bitti’ gösterimde

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

Kült bilimkurgu korku “Alien”, 1979’da “uzayda çığlığınızı kimse duymayacak” cümlesiyle tanıtılmıştı. Aradan 45 yıl geçti, efsane filmin son bölümü “Alien: Romulus”, dünyayla aynı anda Türkiye’de vizyona girdi. Sekizinci kısmı (Alien vs Predator’ı sayarsak) Fede Alvarez Roma’nın Kurucuları Remus ile Romulus kardeşlere gönderme yaparak erk sahibi olmak, kardeşlik, ihanet, hibrit varlık, kardeşlik ilişkisini sorguluyor, kardeş kardeşi öldürür mü, kardeşin için canını feda eder misin sorularını soruyor. Alvarez ustası James Cameron’ın yönettiği “Aliens 2”nin çıkartılmış bir sahnesinden etkilendiğini, koloni çocuklarının, ergenlerin boğucu koridorlarda koşmalarından yola çıkarak Romulus’un senaryosunu yazdığını belirtiyor.

FARKLI SENARYO

2142’de kapitalist maden cevheri çıkartma şirketi Weyland-Yutan kolonilerde işçi sınıfını kötü koşullarda köleler gibi çalıştırıp onların sırtından para kazandığını vurgulayan film bu kez sıradan gençlerin yaşamda kalma mücadelesini anlatıyor. Ebeveynleri gibi yıllarca maden altında, çiftliklerde çalıştırılan bu gençler koloniden ayrılıp doğal yaşamın sürdüğü, güneşin doğduğu Yuava’ya gitmenin düşünü kuruyorlar. 50 yıl boyunca güneş görmeyen, yerin altında yaşayan bu gençlerin, çocukların nasıl büyüdüğünü, yetiştiğini düşünen Alvarez, seride ilk kez aile ilişkilerini anlatıyor. “Uruguay gibi küçük bir ülkede doğup büyüdüğüm için çok sayıda ergen başka ülkelerde farklı bir yaşam, sistem olduğunu sanıp oralara gitmek isterler” diyen yönetmen ustası yapımcı Ridley Scott’a farklı, taze, yepyeni bir senaryo götürmüş. Scott heyecanla Romulus’u çekmesi için Alvarez’i destekler. Uzun bir zamandır kan kaybeden dizi bu yeni asitli kanla canlanır. Ustalarının Romulus’u beğenmesini isteyen Alvarez ilk iki filmin retro fütürist ortamını yapım tasarımcısı Naaman Marshall’a yaratır H.R.Giger’ın orijinal desenlerine döner. Ses-yapım tasarımları, yarı karanlık aydınlatma, temponun akışkanlığı filmin atmosferini iyice güçlendirir. Genç Cailee Spaeny (Sivil Sava, Priscilla), David Jonsson, Aileen Wu, Archie Renaux, Isabele Merced’in oyunculukları çok başarılıdır. Rain ve sentetik erkek kardeşi Andy yakın arkadaşlarıyla birlikte yörüngeye giren onları distopik cehennemden cennet Yuava’ya götürecek olan gemiye doğru yola çıkarlar. Bu yaşam yolculuğunda onlar gibi hayatta kalmaya kararlı yeni bileşim Alien ile karşılaşacaklardır.

GEÇMİŞİN HAYALETLERİ



Colleen Hoover’ın çok satışlı romanından oyuncu-yönetmen Justin Baldoni’nin sinemaya uyarladığı “Bizimle Başladı Bizimle Bitti” ( It Ends with Us) aşkın her türlü yüzünü, kadına şiddeti,toksik erkeklik, travmatizmi, kişisel özerkliği, insan ilişkilerini, dayanıklılığı, insanın varoluş arayışını anlatan romantik dram. Lily’nin çocukluğu, ergenliği babasının annesine uyguladığı şiddeti görerek geçmiştir. Genç kadın hayalindeki çiçekçi dükkanını açmak için Boston’a taşınır. Bu taşınma profesyonel iş hayatını düzene sokacak aynı zamanda içsel yaralarını da iyileştirecektir. Karşısına çekici, karizmatik beyin cerrahı Ryle çıkar, ilişki çok kısa zamanda tutkulu bir aşka dönüşür. İlişkilerinin yoğunluğuna rağmen Lily Ryle’a tümüyle güvenemez. İlk aşkı Atlas’la yolu keşişince tereddütleri iyice artar.

ŞİDDET SARMALI

Atlas’ı liman olarak gören Lilly geçmişin anılarına dönerek iç hesaplaşmasını yapmaya başlar. Ryle ile tutkulu yıkıcı aşkı mı yoksa Atlas ile derin, şefkatli, güvenli bir ilişkiyi mi tercih edecektir? Lily’nin babamı niye terketmedin sorusunu annesi “Gitmek en iyi çözümdü, kalmak daha kolaydı” diyerek yanıtlar. Senaryoyu New York’ta Bir Gece’nin yönetmeni Christy Hall yazmış, Lily’i başarıyla oynayan Blake Lively ile Ryle’da Justin Baldoni aynı zamanda yapımcılar. Kadınlar şiddet sarmalını şiddet onları çökermeden önce kırmalı. Blake Lively, Justin Baldoni, Brandon Sklenar, Jenny Slate’in oynadığı Bizimle Başladı Bizimle Bitti, özellikle kadınların izlemesi gereken bir film.