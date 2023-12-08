BRHD’nin 53. büyük sergisi açıldı

Yayınlanma: 08.12.2023 - 14:02

Güncelleme: 08.12.2023 - 14:02

BRHD’nin 53. büyük sergisi, "Cumhuriyet'in Sanat Yüzü" temasıyla 4 Aralık'ta ÇSM’de açıldı. Sergi, konferans ve etkinlikler ile izleyiciyi sanatla buluşturmaya devam ediyor. 174 sanatçının katkıda bulunduğu, "53. Yıl Büyük Sergi"sinin Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşen açılışında BRHD Sanatçı Onur ödülleri; Hayati Misman, Nurtaç Özler, Nurtaç Özer, Ülkü Günay, Yusuf Demirtaş, İhsan Çakıcı’ya verilirken; Sanata Destek Veren Kurum Ödülü Cumhuriyet Gazetesi'ne verildi. Ödül Cumhuriyet Gazetesi adına Ankara Temsilcisi Sertaç Eş’e, sanatçı Celal Binzet tarafından takdim edildi. Sergi süresince devam eden etkinlikler kapsamında, 5 Aralık'ta Uras Yurdagül, Karikatür Performansı izleyiciyle buluşurken, 7 Aralık'ta Canberk Görgülü Performansı ile Sibel Aktaş’ın “Seramik ve Kavramsal Sanat” söyleşisi yer alıyor. 8 Aralık'ta Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Mustafa Balbay, Akademisyen ve Sanatçı Prof. Dr. Nur Gökbulut, Başkent Üni. Rektör Yrd. Prof. Dr. Özcan Yağcı'nın konuşmacı olarak katılacağı ve BRHD Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dodi Dündar'ın moderatörlüğünü yapacağı “100 Yılda Ankara, Cumhuriyet ve Sanat” başlıklı konferans Başkentlilerle buluşacak. 9 Aralık'ta sanatseverlerin ÇSM’de izleyebileceği sanat performansları ise şöyle:

Azimet Karaman ve öğrencileri, Ahşap Heykel Performansı,

Belgin Onar, Çimento Karışımlı Heykel Performansı,

Özge Gökbulut Özdemir, Monochcrome Performansı,

İzzet Gül ve Muharrem Aygün, Resim Performansı

Ali Herischi'nin "Sanatta Fraktal Nedenler" söyleşisi

10 Aralık'ta ise Güzel Sanatlar Lise ve Fakülteleri öğrencilerinin çalışmaları ve performansları sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi 13 Aralık'a kadar 09.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



